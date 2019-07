Winzerfest: 40'000 Menschen am Umzug der Fête des Vignerons in Vevey

Grosser Besucheraufmarsch am ersten Tag der Fête des Vignerons in Vevey: Den Umzug der Winzerbruderschaft im Städtchen am Genfersee schauten sich am Donnerstagnachmittag 40'000 Menschen an.