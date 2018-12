Rückblick Schweiz: Wirtschaft in Bestform

Börsen gehen wieder auf Talfahrt - Politische Unruheherde belasten

In Europa haben die Aktien nach der zwischenzeitlichen Beruhigung der Vorwoche wieder den Rückwärtsgang eingelegt. In der Schweiz und an anderen wichtigen Börsenplätzen in Europa fallen die massgeblichen Indizes im frühen Geschäft um 1 Prozent und mehr zurück.