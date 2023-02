WOCHENKOMMENTAR Die Schweizer müssen mehr arbeiten Die Zuwanderung steigt stark an, zugleich fehlt es in vielen Branchen an Fachkräften. Es gibt ein einfaches Mittel, um das Problem zu lösen. Francesco Benini Drucken Teilen

Die Arbeitslosenquote ist mit 2,2 Prozent so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr. Im Bild: Bahnreisende auf dem Aufgang West des Bahnhof Bern. Christian Beutler / Keystone

Die wirtschaftliche Lage ist eigentlich gut. Die Schweiz kommt im laufenden Jahr wahrscheinlich um eine Rezession herum. Und die Arbeitslosigkeit liegt mit 2,2 Prozent so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Es gibt aber zwei Entwicklungen, die das Bild trüben: In vielen Branchen finden die Unternehmen nicht genug Fachkräfte. Und die Zuwanderung in die Schweiz steigt wieder stark an. Im vergangenen Jahr hat die ständige Wohnbevölkerung um rund 80'000 Personen zugenommen.

Es ist völlig klar, dass ein Land, in dem viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden, auf Zuwanderer angewiesen ist. Nun zieht die Schweiz aber deutlich mehr Menschen an als andere westliche Industrieländer. Das führt dazu, dass die Wohnungen knapp werden. In Zürich stehen 160 Wohnungen leer. Gemessen an der Grösse der Stadt, ist das nichts.

Ausbau der Infrastruktur geht nicht schnell genug

Es dauert, bis ein Land seine Infrastruktur an eine schnell wachsende Bevölkerung anpassen kann. Auf die Schweiz mit ihren langwierigen politischen Prozessen trifft das in besonderem Masse zu.

Was ist nun zu tun, damit zugleich die Zuwanderung als auch der Mangel an Fachkräften abnimmt? Das Rezept ist einfach. Schwieriger ist hingegen die Umsetzung: Die in der Schweiz niedergelassenen Menschen müssen mehr arbeiten.

Ansetzen sollte man einerseits bei den älteren Personen. Wer noch leistungsfähig ist und über das Pensionsalter hinaus weiterarbeiten will, dem sollten die Unternehmen keine Steine in den Weg legen.

Es ist ausserdem klar, dass das ordentliche Pensionsalter in der Schweiz bald erhöht werden muss. Andernfalls fehlen dem Rentensystem jedes Jahr Milliarden von Franken. Viele Politikerinnen und Politiker meiden zwar das Thema, weil sie meinen, dass eine Erhöhung des Rentenalters in der Bevölkerung nicht populär ist. Ein Problem verschwindet aber nicht, wenn man es leugnet. Eine Studie ergibt: Würde die Volksinitiative der Jungfreisinnigen umgesetzt, die Rentenalter 66 ab dem Jahr 2032 vorsieht – die Zuwanderung könnte um ein ganzes Viertel reduziert werden.

Die Verwaltung stellt zu viele Leute an. Und zahlt allzu hohe Löhne

Der Mangel an Fachkräften wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Denn es gehen mehr Menschen in Pension, als Junge in den Arbeitsmarkt nachstossen. Darum ist es wichtig, dass Frauen ihre Arbeitspensen erhöhen. Voraussetzung dafür ist einerseits, dass das Steuersystem ein grösseres Pensum der Zweitverdienerinnen nicht bestraft. Ein Wechsel zur Individualbesteuerung wäre hier hilfreich.

Zum andern steht die Schweiz im internationalen Vergleich nicht besonders gut da, was die Anzahl Plätze in der familienexternen Kinderbetreuung anbelangt. Das Bundesparlament befasst sich bald mit einer neuen Vorlage zum Thema. Die National- und Ständeräte sollten grosszügig sein. Das Geld, das für Kinderkrippen ausgegeben wird, fliesst an die Gesellschaft zurück, wenn Mütter und Väter grössere Arbeitspensen absolvieren.

Zurückhaltend sollte die öffentliche Hand jedoch bei den Stellen sein, die sie selber schafft. Eine wachsende Bevölkerung braucht mehr Lehrer und Polizistinnen – das erstaunt niemanden. Die Verwaltung stellt aber Akademiker in grosser Zahl an, die Studien verfassen und Reglemente ausarbeiten. Deren Wert erschliesst sich oft nicht sofort. Kommt hinzu, dass die Löhne im öffentlichen Sektor in den vergangenen Jahren übermässig stark gestiegen sind. Das ist nicht gut. Die Unternehmen in der Schweiz haben es ohnehin schwer, Fachkräfte zu finden. Da braucht es keine Bundesverwaltung, die Stellensuchende mit überrissenen Löhnen lockt.

Es ist nicht nötig, dass die Schweizer Bevölkerung 80 Stunden pro Woche arbeitet. Würde nur ein Viertel der Beschäftigten das Teilzeitpensum um zehn Prozent aufstocken, wäre der Effekt bereits riesig. Das ist der richtige Weg, um der hohen Zuwanderung und dem Fachkräftemangel zu begegnen.