Video

Worin will die Armee 2 Milliarden Franken investieren?

Der Schwerpunkt des Rüstungsprogramms 2019 liegt nicht bei den Waffensystemen. Der Bundesrat will die Aufklärung und die Logistik stärken. Insgesamt beantragt er dem Parlament gut 2 Milliarden Franken für die Armee. Ein Besuch auf dem Waffenplatz in Thun zeigt, worin die Armee dieses Budget investieren will.