Yvonne Feri gegen Wermuth an der SP-Spitze: «Er und Meyer sind sehr fundamentalistisch unterwegs»

An den beiden Kandidaten für die Nachfolge von SP-Präsident Christian Levrat gibt es parteiintern Widerstand. Der liberale Flügel der Sozialdemokraten, dem auch die Aargauerin Yvonne Feri angehört, will nicht zwei ehemalige Jusos an der Parteispitze haben.