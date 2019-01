Trotz Spardruck: Die Zahl der Beamten wächst in manchen Kantonen rasant

Auch beim Bund nimmt die Zahl der Beamten zu: In den letzten zehn Jahren wurden über 4000 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen. Besonders in die Höhe schnellten die Zahlen mit plus 63 Prozent beim Aussendepartement, was aber zumindest teilweise mit einer neuen Erfassungsmethode zu erklären ist. Praktisch gleich bleibend war der Personalbestand hingegen beim Verteidigungsdepartement – das allerdings mit gut 11600 Vollzeitstellen den mit Abstand grössten Posten ausmacht. Parallel zur Anzahl Verwaltungsstellen wächst allerdings auch die Gesamtbeschäftigung. Die «Verwaltungsquote» liegt seit Jahren bei gut 4 Prozent, in den 90er-Jahren waren es noch 3,7 Prozent. Für das laufende Jahr sind beim Bund 37366 Posten eingeplant, wie der «Sonntagsblick» kürzlich vermeldete. Das sind rund 100 Vollzeitstellen mehr als im Vorjahr. Besonders stark zu Buche schlägt die Umsetzung der Neustrukturierung des Asylbereichs. Das Staatssekretariat für Migration rechnet mit zusätzlichen Lohnkosten von 6,4 Millionen Franken. Für die Schaffung einer neuen Plattform, in der das Fachwissen zur Digitalisierung gebündelt wird, sind sechs Millionen Franken budgetiert. Die Steuerverwaltung hat für zusätzliche Stellen je gut 4 Millionen Franken eingeplant, unter anderem für die Erhöhung der Anzahl Steuerinspektoren.

Immer mehr neue Aufgaben

Das Stellenwachstum beim Bund ist Dauerthema in Bern: Bürgerlichen Politikern ist es per se ein Dorn im Auge, dass der «unproduktive Staatsapparat» immer mehr Steuergelder verschlingt. 2015 forderte das Parlament, den Personalbestand der Bundesverwaltung bei 35000 Stellen einzufrieren. Die fixe Obergrenze steht allerdings bereits wieder auf der Kippe. Bundesrat und Ständerat stellen sich auf den Standpunkt, eine Steuerung über die Kosten sei sinnvoller als eine Steuerung über Köpfe. Voraussichtlich stimmt auch der Nationalrat zu, allerdings mit der Forderung verbunden, dass die Personalausgaben nicht weiter steigen dürfen. Der Bundesrat zeigt jeweils Verständnis für den Sparwillen der Parlamentarier. Die Bundesverwaltung sei in den vergangenen Jahren tatsächlich stark gewachsen, der Bundesrat teile die Sorge darüber, heisst es in einer Antwort. Alsbald spielt der Bundesrat den Ball allerdings wieder ans Parlament zurück, so auch in der Beantwortung des jüngsten Vorstosses zum Thema. «Das Wachstum der Personalausgaben geht in erster Linie auf Beschlüsse der Bundesversammlung zurück», hält die Regierung fest. Eine Vielzahl von neuen Aufgaben sei der Bundesverwaltung aufgetragen worden, etwa beim Bau, Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen oder mit der Energiestrategie 2050. In anderen Bereichen wie bei der Entwicklungshilfe oder der Bekämpfung der Kriminalität seien bestehende Aufgaben ausgeweitet worden. Der Bundesrat seinerseits habe mit verschiedenen Sparmassnahmen bereits einiges unternommen, um die Personalausgaben unter Kontrolle zu behalten. Beim Bundesamt für Wohnungswesen etwa konnte der Personalaufwand dank engerer Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungseinheiten um rund einen Drittel Vollzeitstellen reduziert werden.

«Es gibt durchaus Bereiche mit Reduktionspotenzial»

Auch Fabian Schnell, Forschungsleiter bei der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse, sieht das Parlament als einen der Haupttreiber für den Stellenausbau beim Bund. Aber der Bundesrat stehe ebenfalls in der Pflicht, bei eingereichten Vorstössen die damit verbundenen personellen Auswirkungen aufzuzeigen. Gleichzeitig tendierten Verwaltungen allgemein dazu zu wachsen. Dies sei symptomatisch für alle grossen Organisationen, weil man immer neue Aufgaben entwickelt. Zudem seien Kürzungen beim öffentlichen Personal schwieriger durchsetzbar und Anpassungen zeitraubender als in der Privatwirtschaft. Fabian Schnell verlangt, dass gegen das ungebremste Stellenwachstum Gegenmassnahmen ergriffen werden: «Es gibt durchaus Bereiche mit Reduktionspotenzial, die aus der öffentlichen Hand ausgelagert werden könnten.» Denn in anderen Bereichen, die von der zunehmenden Lebenserwartung betroffen sind, ist mit weiterem Personalbedarf zu rechnen – insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens. Es brauche ergänzend eine grundsätzlich klarere Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen Staatsebenen. «Die Koordination, etwa zwischen Bund und Kantonen beim Verkehr, verbraucht heute sehr viel Manpower», sagt der Avenir-Forschungsleiter. Der Politik müsse zudem immer wieder die Grundsatzfrage gestellt werden, welche Aufgaben der Staat überhaupt übernehmen soll. Dazu brauche es Politiker mit der nötigen Führungsstärke.