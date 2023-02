Zauberformel Zusammensetzung des Bundesrats: Umfrage zeigt Wunsch nach Wandel Im Bundesrat sollen die Parteien nach ihrer Stärke im Parlament vertreten sein. Doch mit dem Erstarken der beiden Grünen Parteien vor vier Jahren sind besonders die FDP und die SP übervertreten. Die Bevölkerung wünscht sich eine Änderung.

Bleibt der Bundesrat auch nach den Wahlen im Herbst in dieser Zusammensetzung? Gerade Alain Bersets Sitz steht im Zentrum der Diskussionen. Bild: Matthieu Gafsou / Bundeskanzlei

Der Bundesrat in der jetzigen personellen Zusammensetzung ist keine zwei Monate im Amt, aber diese Konstellation könnte nicht von langer Dauer sein. Mit den eidgenössischen Wahlen im Herbst dieses Jahres werden die Karten wieder neu gemischt.

Klar ist, dass seit den letzten Parlamentswahlen sowohl die FDP, als auch die SP im Bundesrat übervertreten sind. Die grüne Welle, welche im Jahr 2019 den Grünen und der GLP viele neue Wähler bescherte, schlug sich nicht in einem nationalen Exekutivamt nieder.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der «NZZ am Sonntag» wünschen sich 59 Prozent eine andere Zusammensetzung des Bundesrates. Favorisiert wird dabei die Variante, dass SP, Grüne, GLP, Mitte und FDP je einen Sitz in der Landesregierung haben, die SVP als stärkste Kraft in Bundesbern behielte ihre zwei Sitze. Am zweitmeisten wurde die Variante, dass die FDP eine Sitz zu Gunsten der Grünen aufgibt, genannt.

FDP-Wählende am wenigsten an Veränderung interessiert

Am meisten Interesse an der Beibehaltung der Zauberformel hat im Moment die FDP. Stand jetzt ist sie die Partei mit 2 Bundesratssitzen, welche am wenigsten Wählerstimmen bei den Wahlen 2019 holte und dementsprechend am stärksten übervertreten ist. Dazu kommt, dass man zusammen mit der SVP eine 4:3-Mehrheit im Bundesrat hat und diese in vielen Geschäften auch zum Tragen kommt.

In den Umfrageergebnissen der NZZ am Sonntag zeigt sich auch, dass die FDP Wählerinnen und Wähler den Status Quo im Bundesrat beibehalten wollen. Gerade ein mal 34 Prozent sind dafür, oder eher dafür, dass der Bundesrat anders zusammengesetzt werden sollte. Im Vergleich dazu sind es etwa bei den Grünen 91 Prozent und bei der GLP 85 Prozent.

Ihre Partei ist übervertreten im Bundesrat: Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis von der FDP Bilder: Keystone

Grüner Bundesrat auf Kosten der SP?

Auch die Sozialdemokraten sind im Bundesrat rein arithmetisch übervertreten. Trotzdem wünscht sich eine klare Mehrheit der SP-Wählerinnen und Wähler eine Veränderung in der eidgenössischen Exekutive. 72 Prozent der Befragten, sind der Meinung, dass eine neue Zusammensetzung angebracht wäre.

Schon vor den Wahlen 2019 waren die Grünen die stärkste Partei ohne Bundesratssitz. Mit der grünen Welle bei den letzten nationalen Wahlen überflügelten die Grünen gar die Bundesratspartei CVP, heute zusammen mit der BDP «Die Mitte», bei den Wähleranteilen. Der Angriff von Regula Rytz auf einen der beiden FDP-Sitze scheiterte aber bei den Gesamterneuerungswahlen des Bundesrates im Dezember 2019.

Bis dato als undenkbar galt der Angriff der Grünen auf einen Sitz der SP, zu nahe stehen sich die beiden Parteien im Lager der Linken. Ob dies so bleibt, ist offen. Insbesondere, falls die SP nach den Wahlen in diesem Herbst hinter die FDP zurückfallen sollte, ist dieses Szenario denkbar.

Wahl im Herbst mischen Karten neu

Gerade SP-Bundesrat Berset steht wegen den Coronaleaks im Moment im Gegenwind und es wurde bereits über seinen Abgang am Ende seines Präsidialjahres spekuliert. Ein mögliches Szenario wäre also, dass er von einer Grünen Bundesrätin oder Bundesrat beerbt wird. Voraussetzung dafür wäre aber wie erwähnt, dass die SP Wähleranteile verliert, die Grünen ihre Erfolge von 2019 bestätigen können und die FDP tatsächlich die SP überholt.

Muss er nach seinem Präsidialjahr den Hut nehmen? Alain Berset steht immer wieder in der Kritik. Keystone

Noch dauert es acht Monate bis zu den eidgenössischen Wahlen. Alle Parteien haben also noch Zeit, ihre Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren. Doch bereits an diesem Wochenende stehen zwei Stimmungstests für den Herbst an. Sowohl der Kanton Baselland, wie auch der Kanton Zürich wählen ihre Parlamente und Regierungen neu. Diese Standortbestimmungen werden auch einen Einfluss auf die Gedankenspiele beim Bundesratspoker haben.