«Gut gegen den Kater»: Samichlausschwimmen lockte knapp 400 Wagemutige in die eiskalte Limmat

Es ist der wohl «coolste» Anlass in der Stadt Zürich – das Samichlausschwimmen. Bei 5 Grad Aussen- und 10 Grad Wassertemperatur sprangen am Sonntag hunderte Personen in die eiskalte Limmat. Viele davon trugen dabei eine kreative Verkleidung.