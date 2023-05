Zürich Kim de l’Horizon wettert nach Eier-Attacke gegen Eltern: «Bringt euren Kindern bei, dass es in Ordnung ist, anders zu sein» Kim de l’Horizon wurde in Zürich von zwei Buben mit Eiern beworfen. Die erfolgreiche Autorenperson vermutet, ihr Äusseres habe die Kinder dazu veranlasst.

Kim de l’Horizon wurde für «Blutbuch» mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Keystone

Auf Instagram beschreibt die mehrfach ausgezeichnete Autorenperson, die sich als non-binär identifiziert und keine Pronomen nutzt, wie sich der Vorfall zugetragen hat. Niemand habe eingegriffen, das sei wohl auch der Grund, weshalb die beiden Buben sich überhaupt getraut hätten, anzugreifen. «Sie wussten, dass niemand eingreift. Weil Menschen das selten tun.»

De l’Horizon postete auf Instagram, wie sich die Person zum Zeitpunkt des Vorfalls gekleidet hatte. Zudem hatte de L’Horizon Make-up aufgetragen. «Offensichtlich haben die Buben von ihrem Umfeld gelernt, dass wenn sich jemand so präsentiert, wie ich mich, dann muss diese Person bestraft werden», schreibt de L’Horizon.

De l’Horizon wendet sich in der Botschaft an Eltern generell: «Macht euren verdammten Job. Bringt euren Kindern bei, dass es in Ordnung ist, anders zu sein. Stellt euch euren eigenen Ängsten vor dem Anderssein.»

De l’Horizons vollständiger Post auf Instagram:

Kim de l’Horizon schaffte 2022 mit «Blutbuch» den Durchbruch als Autorenperson. De l’Horizon gewann sowohl den Deutschen als auch den Schweizer Buchpreis. (con, watson.ch)