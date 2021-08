Knall im Vorstand Krankgeschriebene Direktorin kehrt nicht zurück: Solothurner Filmtage organisieren sich neu Die Filmtage organisieren sich neu: Die künstlerische und administrative Leitung werden personell getrennt. Die krankgeschriebene Direktorin Anita Hugi kehrt nicht zurück.

Stelen für die Solothurner Filmtage auf dem Kreuzackerplatz. Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Solothurner Filmtage organisieren sich neu. Der Vorstand unter der Leitung von Präsident Thomas Geiser hat die sofortige Einführung eines dualen Führungsmodells beschlossen. Im Zuge dessen soll die Stelle der Direktorin in eine künstlerische und administrative Leitung aufgeteilt werden. Diese neu geschaffenen Stellen werden öffentlich ausgeschrieben, schreiben die Filmtage am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Krankgeschriebene Direktorin Anita Hugi kehrt nicht mehr zurück

Direktorin Anita Hugi ist seit Wochen krankgeschrieben. Keystone

Die jetzige Direktorin Anita Hugi, die seit längerer Zeit krankgeschrieben ist, wird nicht in ihre Funktion bei den Filmtagen zurückkehren: «Der Vorstand dankt Anita Hugi für ihren grossen Einsatz zugunsten der Solothurner Filmtage, insbesondere für die erfolgreiche Online Edition im letzten Januar. Er wünscht ihr auf dem weiteren beruflichen Weg und privat alles Gute.»



Wie die Filmtage mitteilen, konnten im Januar 2021 trotz eines sehr herausfordernden Jahres erfolgreiche 56. Solothurner Filmtage durchgeführt werden:

Präsident Thomas Geiser. Keystone

«Dies dank eines ausserordentlichen Einsatzes seitens der Direktorin, des Teams der Geschäftsstelle, der Geschäftsleitung sowie allen weiteren Beteiligten.»

Die positive Entwicklung der jüngeren Vergangenheit habe aber auch Reformbedarf aufgezeigt. Nach längeren Gesprächen und Anhörungen hat der Vorstand die Einführung eines dualen Modells beschlossen: Die Verantwortung für die künstlerische und die administrative Leitung wird künftig auf zwei Personen aufgeteilt. Auch die Corporate Governance wird neu aufgestellt.

Bis das neue Führungsduo gefunden ist, wird Veronika Roos interimistisch administrative Leiterin. Die künstlerische Leitung der 57. Solothurner Filmtage werden interimistisch Marianne Wirth und David Wegmüller übernehmen. Die beiden Stellen der künstlerischen Leitung und der administrativen Leitung werden öffentlich ausgeschrieben.