Todesfall Eliana Burki: Solothurner Alphorn-Musikerin mit 39 Jahren verstorben Die Solothurner Musikerin Eliana Burki ist gestorben. Sie erlag am 24. April 2023 einem Hirntumor. Die Alphorn-Musikerin wurde 39 Jahre alt.

Bild: Chris Iseli

Eliana Burki ist am Montag verstorben. Die in Feldbrunnen geborene Musikerin wurde 39 Jahre alt. Das wurde auf ihrem Instagram-Kanal vermeldet.

Burki litt an einem Hirntumor, heisst es in dem Statement. «Um in einem solchen Moment die richtigen Worte zu finden, braucht man viel Fantasie», schrieb ihr Manager Dirk Mahlstedt dazu. Eliana sei der «Inbegriff von Freundlichkeit und Herzlichkeit» gewesen, ein «äusserst positiver Mensch, der ständig Freude und Güte ausstrahlte, was eine Quelle der Motivation für alle war».

Gerade deshalb werde sie beim internationalen Publikum, ihren Künstlerkollegen und bei ihren Mitmenschen eine grosse Lücke hinterlassen. Mahlstedt weiter: «In Gedanken sende ich ihrer Familie, ihren beiden Kindern und all ihren Angehörigen weiterhin viel Kraft, Zuversicht und Mut.»

Sie war als Alphornbläserin, Sängerin und Songwriterin bekannt. Besonders ihre Verwendung des Alphorns in Funk-, Jazz- und Pop-Songs machte sie einem internationalen Publikum bekannt. Eliana Burki spielte Konzerte auf der ganzen Welt. Etwa mit ihrer Band I Alpinisti oder als Solistin mit den Stuttgarter Philharmonikern oder dem Münchner Rundfunkorchester.

Auf der Website ihres Managements ist beschrieben, wie sie zum Alphorn kam:

«Burki war vierjährig, als ein Alphorn-Ensemble am Ziel eines Radrennens ihre Leidenschaft für das Instrument entfachte. Zwei Jahre später überzeugte sie den Solothurner ‹Alphornpapst› Hansjürg Sommer, sie als seine einzige Schülerin aufzunehmen.



Bald schon trat sie zum Eidgenössischen Jodlerfest an: ein vielbeachtetes Trachtenmädchen unter gestandenen Männern. Als Burki aber an einem späteren Jodlerfest einen Blues spielte, fiel sie bei der Jury durch. Sie hatte mit dem Stück gegen die traditionellen Normen verstossen.»

Einen Ausgleich zum Konzertbetrieb fand Burki in ihrer Arbeit als Klangtherapeutin für Kinder mit zystischer Fibrose. Zudem hatte sie in Los Angeles die renommierte Schauspielschule «Beverly Hills Playhouse» abgeschlossen und war bereits für eine Hauptrolle in einem französischen Dokumentarfilm gecastet worden.

Anfang 2022 hat Eliana Burki eine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Songwriter und Produzenten Ed Prosek begonnen. Das erste Ergebnis ist die im August 2022 veröffentlichte EP «Sailing Across The Room». Bild: Youtube / Eliana Burki