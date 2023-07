Sonst «unverzüglich» abbauen Nach Debakel um Astra-Bridge: Bund soll Solothurner Gemeinden vor Ausweichverkehr verschonen Nach dem mässig-erfolgreichen Einsatz letztes Jahr, soll die Astra-Bridge erneut zum Einsatz kommen: 2024 auf dem Abschnitt Recherswil-Luterbach. Der Kanton Solothurn befürchtet, dass Autofahrende auf Nebenstrassen ausweichen – und fordert vom Bund Massnahmen.

Es war ein Debakel: Als Weltneuheit angekündigt, sorgte die Astra-Bridge bei ihrem ersten Einsatz 2022 für rote Köpfe. Statt zur Entlastung des Autobahnverkehrs waren zusätzliche Staus die Folge der mobilen Baustellenbrücke. Vor allem Lastwagen mussten wegen den steilen Anfahrtsrampen stark abbremsen.

Die Astra-Brücke auf der Autobahn A1 zwischen Recherswil und Luterbach in Richtung Bern. Bruno Kissling

Stau statt Entlastung – Astra verspricht Verbesserungen

Nun zeigt sich das Bundesamt für Strassen (Astra) selbstbewusst: Es seien in der Zwischenzeit Verbesserungen an der Brücke vorgenommen worden. «Bei Fahrtests konnten alle Fahrzeugtypen ohne Einschränkungen mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h über die Astra-Bridge fahren», heisst es in der Mitteilung des Kantons Solothurn dazu.

Voraussichtlich im Frühjahr 2024 soll die Astra-Bridge auf dem Solothurner Autobahnabschnitt Recherswil–Luterbach erneut eingesetzt werden.

Als die Brücke im letzten Jahr statt zur Verhinderung zur Entstehung von Stau beitrug, reagierten Autofahrende: Sie wichen auf das untergeordnete Strassennetz aus. Plötzlich fuhren Autos auf Haupt- und Nebenstrassen durch die Dörfer. Nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrungen war die Astra-Bridge vorzeitig demontiert worden.

Die Astra-Bridge hier bei einer Medienbesichtigung im Dezember 2021 in Zofingen. Urs Flueeler

Bund soll Ausweichverkehr verhindern

Das will die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission des Kantonsrates dieses Mal verhindern. Sie unterstützt einen SVP-Auftrag an den Regierungsrat. In dem Auftrag forderte die SVP-Fraktion, dass die Astra-Bridge gar nicht mehr eingesetzt werde, solange die Autobahn A1 zwischen Luterbach und Härkingen nicht auf sechs Spuren ausgebaut sei. Der Ausbau dauert voraussichtlich bis 2033.

Dem Regierungsrat ging diese Forderung zu weit. Doch auch die vorberatende Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission unterstützt nun den Regierungsantrag, den Auftrag erheblich zu erklären und mit folgendem Wortlaut zu ergänzen:

«Der Regierungsrat fordert vom Astra, dass die in Aussicht gestellte Überwachung des Verkehrs auf dem untergeordneten Kantonsstrassennetz und die dazugehörige Ausfahrtsdosierung konsequent umgesetzt wird, damit allfällige Verkehrsverlagerungen infolge des Einsatzes der Astra-Bridge sofort erkannt werden und diese im Falle solcher Verkehrsverlagerungen unverzüglich wieder abgebaut wird.»

Die Auffahrtsrampe auf die Astra-Brücke verursachte Probleme, vor allem für Lastwagen. Keystone

Das Amt für Verkehr und Tiefbau soll zudem sicherstellen, dass sämtliche Strassenbaustellen im Kanton zeitlich auf die Bauarbeiten respektive die verkehrlichen Auswirkungen des 6-Streifen-Ausbaus abgestimmt werden. Dafür soll es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Astra, dem Kanton und den Gemeinden geben. Und: «Auf nicht dringende kantonale Strassenbauarbeiten ist zu verzichten.»