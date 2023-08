Zweckehe? «Wie verzweifelt muss die SVP sein, dass sie mit einer solch anti-wissenschaftlichen Partei ins Bett steigt?»: Solothurner SVP geht mit «Mass-Voll» Listenverbindung ein Die SVP des Kantons Solothurn und die Bewegung «Mass-Voll» spannen bei den bevorstehenden Wahlen im Herbst zusammen. Die beiden Akteure erklären den Schritt damit, keine Wählerstimmen innerhalb des bürgerlichen Lagers verlieren zu wollen.

Listenverbindung zwischen Solothurner SVP und der Bewegung Mass-Voll. Was sagen SVP-Präsident Imark und Mass-Volk-Chef Rimoldi dazu? TeleM1

Bemerkenswert: Die SVP Kanton Solothurn holt sich für die eidgenössischen Wahlen am 22. Oktober die Unterstützung von «Mass-Voll». Die selbst ernannte Bürgerrechtsbewegung war während der Coronapandemie mit Kritik an der Massnahmenpolitik des Bundesrates bekannt geworden. Bei den Nationalratswahlen im Herbst will die Bewegung um Gründer Nicolas A. Rimoldi nun erstmals antreten.

Nicolas A. Rimoldi war als Coronamassnahmen-Kritiker bekannt geworden und gründete in diesem Zusammenhang die Bewegung «Mass-Voll», deren Präsident er ist. Ursprünglich politisierte er für die FDP im Kanton Luzern und setze sich für ein E-Voting-Moratorium ein. Bild: Julien Grindat/Keystone

In der gemeinsamen Medienmitteilung begründen die beiden Akteure denn auch: «Mit der Listenverbindung sollen Verluste innerhalb des bürgerlichen Lagers verhindert werden für Wählerinnen und Wähler, welche die gemeinsamen Werte Freiheit, Souveränität und Eigenverantwortung teilen.»

Auffällig betont wird, dass dieser «wahlarithmetische» Aspekt im Vordergrund stehe. Eine Listenverbindung bedeute keinesfalls, dass man inhaltlich dieselbe Meinung vertrete. Wortwörtlich: «Die SVP Kanton Solothurn und ihre Exponenten können nicht für Aussagen einzelner Exponenten der Bürgerrechtsbewegung ‹Mass-Voll› verantwortlich gemacht werden und umgekehrt.»

Eine Listenverbindung bedeutet keine inhaltliche Ehe: Christian Imark ist Präsident der SVP Kanton Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Für Nationalrat Marcel Dettling, schweizweit für den SVP-Wahlkampf verantwortlich, war nach kantonalen Wahlen klar, dass es für die SVP dort ein Problem sei, wo «Mass-Voll» antrete. Er ermunterte die Kantonalparteien deshalb, mit «Mass-Voll» Listenverbindungen aufzugleisen. Die Listenverbindung mit der SVP im Kanton Solothurn ist jedoch bisher die erste und einzige dieser Art.

Im Kanton Solothurn hat «Mass-Voll» vergangene Woche eine Dreierliste eingereicht mit Marcel Eugster an der Spitze, einem Kalkulator für Strassen- und Tiefbau.