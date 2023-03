Selbstunfall: Autofahrer rutscht 50 Meter in die Tiefe und verletzt sich dabei schwer

Auf der Strasse Vorderbalmberg in Balmberg hat sich am Freitagabend ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Der Fahrzeuglenker wurde dabei schwer verletzt. Im Einsatz stand ein grösseres Aufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften.