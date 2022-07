Sonntagspresse Langes Anstehen am Flughafen ist nur der Anfang ++ Energiekrise sorgt für grosse Nachfrage nach Solaranlagen Der Fachkräftemangel und die Angst vor der Energiekrise beschäftigen die Schweizer Wirtschaft. Eine Auswahl, worüber die Schweizer Presse am Sonntag berichtet.

Blick auf einen Teil der Anlage von «Nord Stream 2», die derzeit kein Gas liefert. Keystone

Langes Anstehen an den Flughäfen ist nur der Anfang: Das momentane Chaos in der Luftfahrt steht für ein neues Phänomen in der Wirtschaft. Firmen schrauben ihre Qualitätsstandards herunter, um den Arbeitsalltag bewältigen zu können.

Das Phänomen ist weiter verbreitet als angenommen. «In ein paar Jahren werden wir denken, dass das ja damals noch angenehm war, als wir nur am Flughafen warten mussten», sagt Arbeitsmarktspezialist Tino Senoner gegenüber der «NZZ am Sonntag». Grund sind einerseits die gestiegenen Rohstoffpreise, aber vor allem der Fachkräftemangel.

Anlässe drohen wegen Personalmangels auszufallen

So suchen derzeit fast alle Restaurants Personal für Küche und Service. Um die verbliebenen ­Angestellten zu entlasten, bieten sie einfachere Gerichte an und reduzieren die Öffnungszeiten. Die Gäste lassen sie warten.

Coople, eine Plattform für Temporärarbeit, hat festgestellt, dass im Moment auch Kundendienste nur eingeschränkt erreichbar sind. Und sie sagt voraus, dass wegen fehlender Licht- und Bühnen­techniker dieses Jahr noch einige Anlässe ausfallen werden.

Und auch in der Handwerker-Branche wird es eng. «Bei Notfällen wie verstopften WC lassen die Betriebe die Kunden bestimmt nicht hängen. Aber bei grösseren Projekten oder nicht zwingenden Anliegen kann es schon sein, dass man länger warten muss», sagt Christian Brogli vom Branchenverband Suissetec in der «NZZ am Sonntag».

Industrie fordert, dass Private zurückstecken

Wird das Erdgas im Winter knapp, steht ein Streit um die Verteilung bevor. Die Industrie fordert bereits, dass Haushalte zurückstecken sollen. Frank Ruepp präsidiert die Interessengemeinschaft Energieintensive Branchen (Igeb), die rund 16 Prozent des gesamten Industriegases in der Schweiz verbrauchen. «Ohne Gas», sagt Ruepp zu SonntagsBlick, «steht alles still.» Ganze Produktionen müssten dann heruntergefahren werden.

Er verlangt, dass Haushalte bei einer Rationierung von Gas «nicht privilegiert behandelt» werden dürften. Das hatte der Bundesrat angekündigt – und gleichzeitig erklärt, dass er wegen möglicher Rationierungen mit der Industrie das Gespräch suchen werde. Private müssten «unbedingt» einen höheren Anteil der Energiesparbemühungen tragen, fordert nun Ruepp: «Es kann nicht sein, dass die Industrie runterfahren muss, während die Heizung in den Wohnungen hochgedreht wird.»

«Das Schlimmste ist die Unsicherheit»

Auch Danilo Fiato, Präsident Giesserei-Verband der Schweiz, fordert: «Ein solches Energiedefizit kann die Branche nicht einfach so wegstecken.» Es gebe Fragen der Priorisierung, die aus seiner Sicht noch nicht geklärt seien: «Was ist wichtiger, Individualverkehr, ÖV, Heizen, das Internet oder die Produktion von Gussteilen?»

Fabio Regazzi, Präsident des Gewerbeverbandes, sorgt sich derweil um die Energieversorgung des Landes. «Als Unternehmer weiss ich: Das Schlimmste ist die Unsicherheit», sagt der Tessiner Nationalrat im «SonntagsBlick». Auf eine Energieknappheit könne er grundsätzlich reagieren. «Eine mögliche Stromknappheit aber, bei der völlig offen ist, wann und wie rationiert wird, ist für Firmen schlicht nicht kalkulierbar.» Die Unternehmer hätten Angst.

Der Bundesrat müsse aufzeigen, wie seine Notfallpläne und Szenarien aussehen. «Aber ich habe den Eindruck, dass die Regierung selbst noch ziemlich ahnungslos ist. Das geht nicht», kritisiert Gewerbepräsident Regazzi.

Grosse Nachfrage nach Solaranlagen

Angesichts der Ängste um die Energieversorgung des Landes verwundert es nicht, dass die Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz aktuell eine stark erhöhte Nachfrage für Solarmodule verzeichnet. Seit März schiessen die Bestellungen von Solaranlagen durch die Decke.

Die Unternehmensgruppe Competec, zu der unter anderem der Onlineshop brack.ch gehört, bestätigt das. So hätten kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs die Umsätze mit Solaranlagen ums Zehnfache zugenommen – ein Run, der weiter anhalte. (pin)