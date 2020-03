Grosse Solidarität in der Zentralschweiz: Nachbarn helfen Nachbarn – hier finden Sie die Hilfsangebote in Ihrer Region

Während sich das Virus weiter ausbreitet, sind gefährdete Personen auf Hilfe angewiesen. Um ihnen den Alltag zu erleichtern, organisiert sich die Bevölkerung – über soziale Medien und zahlreiche weitere Anlaufstellen.

Die Ausbreitung des Virus verlangsamen, Risikogruppen schützen: Im Kampf gegen die Corona-Epidemie zählt jeder Tag. Ob Zustellung von Lebensmitteln und Medikamenten oder Hilfe im Alltag: Es gibt einige Initiativen in der Zentralschweiz. Aber Achtung: Beachten Sie die Vorsichtsmassnahmen des BAG. Hier die Übersicht über die Hilfsangebote:



Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Nidwalden

Obwalden

Uri

Schwyz

Adligenswil : Die Gemeinde betreibt in Zusammenarbeit mit dem Frauenbund Adligenswil eine Hotline. Wer zu einer Risikogruppe gehört oder in Quarantäne ist und Hilfe benötigt, meldet sich unter 041 375 72 72 (8 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr) oder hotline@adligenswil.ch, ausgenommen sind medizinische Auskünfte. Wer nicht zur Risikogruppe zählt und helfen will, meldet sich unter 041 375 77 26 (8.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr) oder freiwillige@adligenswil.ch.

Buchrain: Die Koordinationsstelle «Nachbarschaftshilfe» wird ab Freitag, 20. März 2020, 13.30 Uhr, im Einsatz stehen. Die Hotline wird von der Gemeinde Buchrain betrieben und ist unter der Nummer 041 444 26 91 von Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.45 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr erreichbar. Kontaktmöglichkeit besteht auch über die Mail-Adresse: nachbarschaftshilfe@buchrain.ch.

FÜREINANDER – Unterstützungsangebot für Seniorinnen und Senioren. Vermittlung via Sozialvorsteherin, Tel. 041 482 60 42.

Emmen : Auf Facebook hat sich spontan die Gruppe "Du bisch vo Ämme, wenn" als Drehscheibe zur Verfügung gestellt. Diese Plattform vernetzt die Hilfesuchenden mit freiwilligen Helfenden. Der Linke dazu: https://www.facebook.com/groups/648449135210446/

Entlebuch : Die Spitex Region Entlebuch bietet weiterhin alle ihre Dienstleistungen an, insbesondere auch den Mahlzeitendienst, Kontakt: 041 484 28 00 oder info@spitex-sre.ch . Einen Hauslieferdienst bietet Denner allen älteren Menschen und Vorerkrankten an: Dorf Entlebuch am Mittwoch, Bestellungen bis Dienstag 15.30 Uhr – Finsterwald und Rengg am Freitag, Bestellungen bis Donnerstag, 15.30 Uhr, Kontakt: 041 480 36 88 oder 5378@denner.ch. Betroffenen aus allen Risikogruppen, welche keine Hilfe für Einkäufe und Besorgungen organisieren können, wird eine Unterstützung durch die Gemeinde angeboten, Kontakt: 041 482 02 50 oder gemeindekanzlei@entlebuch.ch . Laufende Informationen gibt es auf www.entlebuch.ch .

Eschenbach: Der Frauenbund organisiert Einkäufe, Besorgungen oder sonstige Tätigkeiten in der Öffentlichkeit. Betroffene melden sich unter 041 448 09 24, 079 719 24 56 oder info@f-f-eschenbach.ch. Wer mit jemandem sprechen und sich austauschen möchte, kann sich bei der Präses unter 041 448 40 51 melden.

Bitte melden Sie sich telefonisch 041 972 70 80, Email: dienstleistungen@spitexregionwillisau.ch

Auch Senioren können sich engagieren ohne sich selber zu gefährden. Soziale Kontakte können mit Telefongesprächen aufrecht erhalten werden. Gerade in schwierigen Zeiten ist der Wunsch nach sozialem Austausch gross. Daher ist es aktuell besonders wichtig, dass Beziehungen auch übers Telefon weiter gepflegt werden.

Die Angebote der Tagesstrukturen werden weiterhin im bisherigen Rahmen gewährleistet. Die kostenlose Betreuung zu den Schulzeiten wird über die Schule organisiert. www.schule-grosswangen.ch

Die Bevölkerung wurde mit einem Flyer, über die Spitex, Webseite, Wangerbrief informiert.

In Notfällen und Notlagen kann man sich auch an die Gemeindeverwaltung Grosswangen wenden: Tel. 041 984 28 89 (auch ausserhalb der Bürozeiten) E-Mail: gemeinde@grosswangen.ch



Die katholische Pfarrei Horw bietet all jenen, die zu einer Risikogruppe gehören, einen Mahlzeitendienst für das Mittagessen an. Interessierte melden sich bis 12.00 Uhr des Vortages beim Pfarreisekretariat (041 349 00 60 oder info@kathhorw.ch) oder hinterlassen eine Nachricht auf dem Beantworter (Adresse und Telefonnummer bekannt geben). Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr wird das Essen geliefert und via Hausklingel darauf aufmerksam gemacht, dass das Essen vor der Haustüre ist. Zu gegebener Zeit wird das Essen in Rechnung gestellt. Das Mittagsmenü kostet 10 CHF und der Mehrpreis wird von der Pfarrei und Kirchgemeinde übernommen. Der Dienst startet am Montag, 23. März, an. Um eine Anmeldung bis Sonntag 12.00 Uhr ist die Pfarrei dankbar.

Auch die reformierte Kirche Horw bietet Hilfe an: wer praktische Hilfe beim Einkaufen, Botendienste oder Hilfe bei der Kinderbetreuung braucht, kann sich unter 041 4350 76 20 melden. Wer sozialen Austausch in Form eines Telefongesprächs oder Email möchte, kann sich bei Elke Damm (041 340 76 22/elke.damm@reflu.ch) oder Jonas Oesch (0413407621/jonas.oesch@reflu.ch) melden.Wer mithelfen möchte, kann sich bei der reformierten Kirche Horw melden oder das Online-Formular unter www.refhorw.ch ausfüllen.

Neu bietet auch die Bäckerei Hüsler Lieferdienste an. Bestellungen werden telefonisch entgegengenommen. Zudem werden nach Ladenschluss diverse Produkte zum Verkauf angeboten, die während den Öffnungszeiten nicht verkauft wurden. Dazu ist vor dem Ladenlokal eine kleine Glasvitrine eingerichtet. Telefonnummer für Bestellungen: 041 448 12 34Die Alterssiedlung Root bietet einen Mahlzeitendienst an. Die Mahlzeiten werden jeweils täglich frisch zu Ihnen nach Hause gebracht. Kosten pro Mahlzeit: Fr. 17.50. Telefonnummer für Bestellungen: 041 455 35 06

Sollten Sie sonst irgendwie Probleme haben den Alltag zu bewältigen, melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung unter Tel. 041 449 61 00.

: Die Koordination der Hilfsangebote leitet Sozialvorsteherin Martha Roos. Sie ist Ansprechperson für alle Anliegen und Unterstützungsanfragen. Wenn Sie Hilfe beim Einkaufen benötigen, einen Fahrdienst suchen, den Mahlzeitendienst wünschen etc. melden Sie sich. Ebenfalls werden Kontaktaufnahmen von allen Personen, welche Freiwilligenarbeit und Hilfe leisten, sehr begrüsst. Melden Sie sich unter der Nummer 079 463 33 78 oder via Mail martha.roos@knutwil.ch Kriens : Die Stadt Kriens lanciert eine Solidaitätsaktion. Verschiedene Initiativen im kleinen Rahmen (Katholische Kirche, SC Kriens, Jugendarbeit, Jugendanimation) sollen so koordiniert und deren Wirkung gebündelt werden. Die Idee dahinter: Die Menschen, die jetzt nicht mehr nach draussen sollten, können Aufträge fürs Einkaufen, fürs Ausführen des Hundes, für die Entsorung der PET-Flaschen etc. an einer zentralen Stelle deponieren. Einfach, unkompliziert, seriös und kostenlos.

«Kriens hilft» ist zweigleisig aufgebaut: Betroffene selber oder deren Angehörige können hier Hilfe und Unterstützung anfordern. Wer Zeit hat, kann seine Ressourcen zur Verfügung stellen und wird von der Koordinationsstelle der Aktion für Mitarbeit angefragt, sobald entsprechende Anfragen eingegangen sind. Alle Informationen finden Sie unter: kriens.ch/wirhelfen. Wer helfen will oder Hilfe braucht, kann unter Kriens.ch/krienshilft das Formular ausfüllen.

: Die Stadt Kriens lanciert eine Solidaitätsaktion. Verschiedene Initiativen im kleinen Rahmen (Katholische Kirche, SC Kriens, Jugendarbeit, Jugendanimation) sollen so koordiniert und deren Wirkung gebündelt werden. Die Idee dahinter: Die Menschen, die jetzt nicht mehr nach draussen sollten, können Aufträge fürs Einkaufen, fürs Ausführen des Hundes, für die Entsorung der PET-Flaschen etc. an einer zentralen Stelle deponieren. Einfach, unkompliziert, seriös und kostenlos. «Kriens hilft» ist zweigleisig aufgebaut: Betroffene selber oder deren Angehörige können hier Hilfe und Unterstützung anfordern. Wer Zeit hat, kann seine Ressourcen zur Verfügung stellen und wird von der Koordinationsstelle der Aktion für Mitarbeit angefragt, sobald entsprechende Anfragen eingegangen sind. Alle Informationen finden Sie unter: kriens.ch/wirhelfen. Wer helfen will oder Hilfe braucht, kann unter Kriens.ch/krienshilft das Formular ausfüllen. Luthern : Um eine Ausbreitung des Coronavirus möglichst einzuschränken bieten alle Lebensmittelgeschäfte der Gemeinde Luthern einen Hauslieferdienst an. Brot, Backwaren, Milchprodukte, Fleisch-, Wurstwaren, weitere Lebensmittel, Getränke und Nonfood-Produkte können Sie telefonisch direkt bei den Lieferanten bestellen.

: Um eine Ausbreitung des Coronavirus möglichst einzuschränken bieten alle Lebensmittelgeschäfte der Gemeinde Luthern einen Hauslieferdienst an. Brot, Backwaren, Milchprodukte, Fleisch-, Wurstwaren, weitere Lebensmittel, Getränke und Nonfood-Produkte können Sie telefonisch direkt bei den Lieferanten bestellen. Malters : Wer Hilfe im Alltag braucht oder Unterstützung leisten will, meldet sich mit Telefon an die Gemeindekanzlei, Tel. Nr. 041 499 66 66 oder E-Mail an gemeinde@malters.ch Teilen Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse) mit und die gewünschte Unterstützung oder ihr Unterstützungsangebot.Das Projekt findet in Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde Malters, Kath. Kirchgemeinde Malters, Ref. Kirchgemeinde Malters, Frauenbund Malters, Gemeinnütziger Frauenverein Malters und dem Begegnungsnetz Malters statt.

Mauensee: Die Gemeinde Mauensee koordiniert sich mit Sursee mit dem Hilfsangebot www.regionsursee-hilft.ch. In Ausnahmefällen kann direkt unter mauensee-hilft@outlook.com oder 041 280 36 86 (Koordination Nadja und Dominik Metzler) Unterstützung angefordert werden.

In der gegenwärtigen schwierigen Situation bieten die Megger Jugendorganisationen Blauring, Jungwacht und Pfadi eine helfende Hand: «Wir bieten Kinderhüteservice an, oder wir gehen für unsere älteren Mitbürger einkaufen, um sie etwas zu entlasten und angesichts der momentanen Lage zu schützen», heisst es auf der Facebook-Seite der Blauring Meggen . «Falls Sie für etwas anderes ein Helferlein gebrauchen können, melden Sie sich gerne bei uns.» Möchten Sie die Hilfe der Megger Jugendorganisationen in Anspruch nehmen , melden Sie sich mit Angabe der gewünschten Zeit und dem Wochentag, der Ihnen passt: Per Whatsapp: Lynn Benz, 079 914 57 88

Per E-Mail

oder ausserhalb der Büroöffnungszeiten:

Sozialvorsteherin Luzia Kneubühler, Tel. 079 272 85 18

Freiwillige Helferinnen und Helfer, welche nicht der Risikogruppe angehören, bitten wir um Kontaktaufnahme über die Gemeindeverwaltung.

Falls Sie freiwillig helfen möchten, können Sie das unter dem Link zu findende Anmeldeformular ausfüllen und dem Samariterverein zusenden: info@samariter-nottwil.ch oder sich bei Telefon 077 510 28 84 melden.



Personen aus der Risikogruppe oder Personen in Quarantäne, die auf Hilfe angewiesen sind sowie freiwillige Helferinnen und Helfer können sich bei der Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 041 932 00 20 (während den Öffnungszeiten) oder jederzeit per Mail gemeindeverwaltung@rickenbach.ch melden.

Sollten Sie Ihr Kind nicht betreuen können, stellt die Schule Rickenbach ein kostenloses Betreuungsangebot bereit. Dies gilt aber nur für Kinder des Kindergartens, der Basisstufe und der Primarschule. Das Angebot ist freiwillig und deckt die Unterrichtszeit im bisherigen Umfang sowie den Mittwochnachmittag von 13.30 bis 17.00 Uhr ab. Die Angebote der Tagesstrukturen werden für die angemeldeten Kinder weiterhin im bisherigen Rahmen gewährleistet. Bitte melden Sie sich via Mail oder Telefon: schulleitung@schule-rickenbach.ch oder 041 930 04 47.

Personen aus der Risikogruppe oder Personen in Quarantäne, die auf Hilfe angewiesen sind sowie freiwillige Helferinnen und Helfer können sich bei Severin Lohri, Abteilung Soziales und gesellschaftliche Integration unter der Telefonnummer 041 288 81 41 (während den Öffnungszeiten) oder jederzeit per Mail an soziales@rothenburg.ch melden.

Sollten Sie sonst irgendwie Probleme haben, den Alltag zu bewältigen, melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung unter Tel. Nr. 058 670 62 88 oder info@schongau.ch.

ausserhalb der Bürozeiten Tel. 041 499 61 31 oder anita.aregger@schwarzenberg.ch

Personen, welche Hilfe anbieten: Kinder hüten, Einkaufen, Fahrdienste etc. Und Personen, welche Hilfe benötigen, insbesondere: verletzliche Personengruppe (Personen ab 65 Jahren, Personen mit Immunschwächen usw.)

Die Gemeindeverwaltung wird die entsprechenden Angebote koordinieren und die Helfer zu den Hilfesuchenden vermitteln

Die Schule Ufhusen bietet bei Notfällen ein Betreuungsangebot für die schulpflichtigen Kinder an. Informationen: https://ufhusen.ch/schule/herzlich-willkommen/.

Hausliefer-Dienst Mahlzeiten: Café Seepark by Götschi Tel 041 397 22 42

Mahlzeitendienst Spitex Seegemeinden: Tel 041 392 15 90Facebook-Gruppe Coronavirus: Unterstützung in den Seegemeinden (Greppen / Vitznau / Weggis): https://upload.latest.facebook.com/groups/566427313970380/?fref=mentions

Rigi Bahnen AG: welcome@rigi.ch; 041 399 87 87

Die Schalter der Gemeindeverwaltung sind geschlossen. Anliegen werden gerne per E-Mail (gemeinde@wolhusen.ch) oder Telefon (041 492 66 66) zu den üblichen Öffnungszeiten entgegengenommen. Sämtliche Dienstleistungen werden weiterhin angeboten. Ist ein persönlicher Kontakt unabdingbar, kann auf Voranmeldung ein Termin vereinbart werden.

Kanton Zug: Facebook-Gruppe Zuger helfen Zugern (öffentlich), zhz-zug@gmx.ch, 076 412 07 41

Facebook-Gruppe Zuger helfen Zugern (öffentlich), zhz-zug@gmx.ch, 076 412 07 41 Cham: Kiss Nachbarschaftshilfe, Angebote und Anfragen an Karin Pasamontes, 076 443 38 58, cham@kiss.zeit.ch, www.kiss-zeit.ch/cham

Kiss Nachbarschaftshilfe, Angebote und Anfragen an Karin Pasamontes, 076 443 38 58, cham@kiss.zeit.ch, www.kiss-zeit.ch/cham Stadt Zug: Kiss Nachbarschaftshilfe, Angebote und Anfragen nimmt die Koordinationsstelle Nachbarschaftshilfe Kanton Zug unter 041 723 89 60, www.cham.ch/nachbarschaftshilfe entgegen. Die Registration von Hilfsangeboten und -nachfragen ist auch direkt über das Kontaktformular möglich. Weitere Infos gibt es auf www.kiss-zug.ch

Kiss Nachbarschaftshilfe, Angebote und Anfragen nimmt die Koordinationsstelle Nachbarschaftshilfe Kanton Zug unter 041 723 89 60, www.cham.ch/nachbarschaftshilfe entgegen. Die Registration von Hilfsangeboten und -nachfragen ist auch direkt über das Kontaktformular möglich. Weitere Infos gibt es auf www.kiss-zug.ch Stadt Zug, Oberwil: Die Nachbarschaftshilfe Stolzengraben erledigt Einkäufe für Betroffen in diesem Quartier. Wer Hilfe benötigt, wendet sich an 079 226 24 26, nojeisekhoba@aol.com oder 079 462 74 20, Sibylle.kopp@live.com.

Die Nachbarschaftshilfe Stolzengraben erledigt Einkäufe für Betroffen in diesem Quartier. Wer Hilfe benötigt, wendet sich an 079 226 24 26, nojeisekhoba@aol.com oder 079 462 74 20, Sibylle.kopp@live.com. Kanton Zug: Die Sozialvorsteherinnen- und Sozialvorsteher-Konferenz der zugerischen Gemeinden (Sovoko) hat eine zentrale Koordinationsstelle eingerichtet, erreichbar unter 041 723 89 60 (montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr) oder auch www.cham.ch/nachbarschaftshilfe. Alle elf Zuger Gemeinden spannen dafür zusammen, beteiligt sind auch Kiss Cham und Zug, Benevol, Pro Senectute und weitere soziale Organisationen.

Kanton Nidwalden : Die Pro Senectute Nidwalden koordiniert die Nachbarschaftshilfe in Nidwalden, unter anderem auch in Hergiswil. Anbietende und Suchende können sich telefonisch oder per Mail melden. Telefon 041 610 76 09, Mail: info@nw.prosenectute.ch

Der Tierschutzverein Nidwalden stellt sich als Koordinationsstelle für Hundespaziergänge zur Verfügung. Weitere Informationen auf dazu auf der www.tierschutz-nw.ch Kanton Nidwalden: Facebook-Gruppe Kinderbetreuung in Nidwalden (öffentlich)

Kanton Obwalden: Obwalden-hilft.ch: Eine neue Website soll der Bevölkerung aus Obwalden helfen, sich in der aktuellen Situation besser zu informieren und zu koordinieren. Die Website soll offene Lücken schliessen.

Der Unihockey-Verein Ad Astra erledigt Einkäufe, hilft bei der Kinderbetreuung aus, geht zur Post und übernimmt weitere alltägliche Aufgaben. Der Verein vermittelt seine Mitglieder und weitere Freiwillige an Hilfesuchende: info@adastra.ch, 041 520 75 13. Engelberg: Die Gemeinde Engelberg baut einen Helferpool auf, auf den sie bei Bedarf zurückgreifen möchte. Falls Sie helfen möchten, finden Sie hier das Formular zur Einschreibung, das an die Gemeindekanzlei gesendet wird.

Kanton Uri: Freiwillige Hilfseinsätze (wie z.B. Einkäufe erledigen oder andere wichtige Besorgungen) bei Personen, die Unterstützung benötigen, übernimmt der Kantonalverband Uri des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Freiwillige Helfer und auch Personen, die Unterstützung benötigen, können sich beim SRK Kantonalverband Uri melden (Telefon: +41 41 874 3075 / Email: info@srk-uri.ch). Die Koordinationsstelle ist erreichbar zwischen 8.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 13.30 und 17.00 Uhr.

Facebook-Gruppe Wir helfen! (Kanton Uri, öffentlich). tobias.schilter@hotmail.com, 079 436 24 72 Kanton Uri: Gassi-Dienst Uri, www.hundezentrum-teamwork.com/gassi-dienst, brigitta.hofmann66@bluewin.ch, 079 707 23 18

Kanton Schwyz: Facebook-Gruppe Gärn gscheh - Kanton Schwyz hilft (öffentlich) Die Hilfe reicht von Boten-Gängen oder dem Einkauf bis hin zum Hundespaziergang. Betroffene können sich per Mail (sz.hilft@gmx.ch) oder per Telefon (079 725 71 52, 078 822 21 01, 076 320 66 12, 079 349 95 92, 079 310 32 77 oder 079 913 47 89) melden.

So können Sie Personen aus den Risikogruppen unterstützen

Solidarität forderte Innenminister Alain Berset von der Schweizer Bevölkerung vergangenen Freitag, um der neusten Eskalationsstufe des Corona-Virus zu begegnen. Die Zentralschweiz scheint die dringlichen Worte des SP-Magistraten ernst zu nehmen. Auf der Internet-Plattform www.hilf-jetzt.ch sind nämlich Dutzende Gruppen aufgelistet, welche in der aktuellen Krisensituation Hilfestellungen anbieten und sich untereinander organisieren. Häufig handelt es sich um Facebook-Gruppierungen, teilweise wird auch über Whatsapp kommuniziert.

Hilfsangebote in Zeiten von Corona: Online-Angebote werden analog verbreitet. Bild: PD

Eine der Zusammenschlüsse heisst «Luzerner helfen Luzernern». Gemäss Gründerin Rosa Kolm, welche auch Gruppen für die Kantone Zug, Schwyz sowie Ob- und Nidwalden betreut, hat man nur schon gestern über 50 neue Anfragen erhalten. Für Rosa Kolm ist diese freiwillige Hilfe essenziell. Sie betont: «Wir befinden uns in einer Extrem-Situation.» Nun sei es an der Zeit, sich solidarisch mit den Bevölkerungsgruppen zu zeigen, welche vom Virus besonders bedroht seien. Neben Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma sind gemäss Bundesamt für Gesundheit vor allem Personen ab 65 Jahren stark gefährdet.

Hier setzen Kolms Gruppen an: «Eine gefährdete Person kann beispielsweise ihren Einkaufszettel an ihren Briefkasten hängen. Ein Nachbar besorgt dann die Sachen und legt sie schliesslich vor ihre Tür.» Dies geschehe ohne Körperkontakt, die Bezahlung könne beispielsweise durch eine Überweisung geregelt werden. Alternativ sei natürlich ebenfalls möglich, das Geld in einem Umschlag in den Briefkasten des Helfers zu legen. «Die Bezahlung basiert auf Vertrauen», sagt Kolm. Besonders wichtig sei allerdings, dass sich die älteren Leute nicht genieren, auf die Unterstützung zurückzugreifen. Hier wird Kolm deutlich:

«Ich appelliere wirklich an die Seniorinnen und Senioren, die Hilfe in Anspruch zu nehmen.»

Doch nicht nur mit Einkäufen können Helfende die Personen aus den Risikogruppen unterstützen, ihren Alltag zu bewältigen. Weil ab heute landesweit die Schulen geschlossen sind, jedoch viele Eltern trotzdem arbeiten müssen und einige Kitas ebenfalls schliessen, ist die Kinderbetreuung ein akutes Thema. «Auch hier sind die Gruppenmitglieder bereits miteinander in Kontakt getreten», sagt Kolm. Der Solidarität sind also keine Grenzen gesetzt.