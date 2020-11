«Klub der jungen Dichter» Abenteuer im Leuchtturm Célia Brügger, Adligenswil, erzählt im «Klub der jungen Dichter», wie drei Geschwister, nicht ohne Angst, das Innere eines mysteriösen Leuchtturms erkunden.

Célia Brügger, Adligenswil, 6. Primar

Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Wir sahen alle zum Leuchtturm hinauf, dessen Licht schwach flackerte. Da drin war unser Ziel. Ich wandte mich zu Clara und Nico um. Sie wirkten ebenso entschlossen wie ich. Nur wie würden wir da reinkommen? Meine beiden Geschwister schienen dasselbe zu denken. «Und was jetzt?», fragte Nico. Ich sah ihm an, dass er Angst hatte vor der Antwort. Er war schliesslich erst acht Jahre alt.

Clara wirkte um einiges zuversichtlicher. «Jetzt stürmen wir die Bude!», meinte sie, zweifellos in der Hoffnung, uns aufzuheitern. Ich stimmte ihr einigermassen zu. «Ja, vielleicht steht die Tür ja offen», sagte ich halbherzig. Wir liefen um den Turm herum. Doch dann stellte sich heraus, dass es gar keine Tür gab. Der Sturm hatte sie weggefegt, sie lag nun in Bruchstücken auf dem Boden. «Na, dann mal rein, würd’ ich sagen», meinte Clara.

Und schon schritt sie uns voraus durch die Öffnung ins Innere des Leuchtturms. Nico und ich folgten ihr. Wir standen nun in einer Art Garderobe. Der Raum war nicht besonders gross und rund. An der Wand waren lauter Haken befestigt, an denen Jacken und Schals hingen. Daneben lehnte eine Angelrute. Am Ende des Raums führte eine steile Treppe einen Stock höher. Alles wirkte so normal. Und doch: Die Kleider hätten feucht, vielleicht sogar nass sein müssen, stattdessen waren sie von Staub bedeckt, als wären sie lange nicht gebraucht worden. «Ich glaube, wir müssen in den obersten Stock», flüsterte Clara. Nun, da wir den Turm betreten hatten, war die Stimmung um einiges angespannter. «Dann mal los», wisperte ich.

Wir liefen zur Treppe. Als wir diese hinter uns hatten, hielten wir nicht an, sondern musterten nur kurz die Küche, die wir nun betraten. Schon ging’s weiter. Je höher wir stiegen, desto grösser wurde unsere Unruhe. Als wir die vierte Treppe bestiegen, konnten wir das schwach glühende Licht schon leicht sehen. Plötzlich packte mich jähe Angst. Was, wenn wir zu spät kamen? Was, wenn wir es nicht schaffen würden? Hatten wir überhaupt einen Plan? Ich blieb stehen. Clara und Nico sahen sich überrascht zu mir um. «Äh, Lucie?» Nico schien verwirrt, Clara eher genervt. «Geht’s jetzt weiter?» Ich sah meine Geschwister einen Moment nachdenklich an. Schliesslich sagte ich: «Ich weiss nicht. Brauchen wir nicht einen Plan?» Clara schnaubte. «Den haben wir doch. Wir stürmen da rein und machen es.» Ich zögerte. «Ja schon, aber… nennst du das einen Plan?» Nico legte mir die Hand auf die Schulter. «Das wird schon, Lucie. Keine Sorge. Wir müssen jetzt einfach zusammenhalten.» Ich nickte, wenn auch nicht ganz überzeugt. Auch Nico schien Angst zu haben, selbst Clara zitterte ein wenig. Was wir hier machten, war einfach gefährlich. Ich holte tief Luft. «Okay.» Wir fassten uns an den Händen und liefen die letzte Treppe hoch.

Als wir den Raum betraten, in dem das Licht nun noch schwächer flackerte, atmeten wir alle auf. Es war noch nicht zu spät! «Jetzt aber schnell», meinte Clara. Sie zog aus ihrer Tasche einen kleinen, rundlichen Gegenstand. Ich hob vom Boden eine Leiter auf, und ich und Nico hielten sie, während Clara hinaufkletterte. Das Licht erlosch nun fast ganz. «Schneller, Clara!», drängte ich. Im letzten Moment schraubte sie die kaputte Glühbirne aus der Lampe und die neue hinein. Das Licht leuchtete nun wieder strahlend hell. Wir jubelten alle drei erleichtert. «Wir haben es geschafft! Wir haben die Glühbirne gewechselt! Juhuiiii!» Das Abenteuer war überstanden.