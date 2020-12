Albtraum Elena Estermann, Steinhausen, schildert im «Klub der jungen Dichter», wie ein Mädchen in einem verlassenen Dorf von einer riesigen, haarigen Spinne angegriffen wird. Ist alles nur Einbildung?

Elena Estermann, Steinhausen,

6. Primar

Die Nacht war kalt und stürmisch als das Abenteurer begann. Der Wind pfiff scharf um die Hausecken eines grauen verfallenen kleinen Dorfes. Kinsy schlang ihren Schal enger um ihren Hals. Ihre Schritte halten unerträglich laut auf dem schmutzigen Kopfsteinpflaster. Sie fröstelte. Es war eine merkwürdige Stille, kein Hund, der bellte, keine spielenden und lachenden Kinder. Nur der Wind und das Echo ihrer gleichmässigen Schritte. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei… Es half Kinsy, sich zu beruhigen.

Die meisten Häuser waren Bruchbuden. Nicht selten waren die Dächer eingestürzt oder es klafften Löcher in den Wänden. Eine milchige Scherbe bohrte sich in die Sohle ihrer Sneakers. Aus einem zersplitterten Fenster schauten die gelben Augen einer Katze. Das einzige Gebäude, das noch halbwegs intakt war, war die Dorfkirche, von deren Dach sie die zwölf Apostel mit ihren kalten leeren Augen anstarrten. Kinsy näherte sich dem Dorfplatz. Als sie dort angelangt war, sass dort ein Rabe auf einem Haufen. Aber es war kein Haufen aus Erde oder Steinen. Es war ein Haufen aus toten Körpern. Menschlichen Körpern. Die Leichen hatten teils fehlende Körperteile oder verrenkte Gliedmassen. Zuoberst auf dem Leichenhaufen lag der bleiche Körper eines Säuglings, dem die Zunge fehlte. Das Baby war erst etwa drei Monate alt.

Aber eines hatten alle Toten gemeinsam: Auf ihrer Stirn war mit einem Messer die Zahl 666 eingeritzt worden. Auf ihren blassen Gesichtern war ein Ausdruck der Angst festgefroren. Kinsy wollte wegrennen, aber sie konnte nicht. Da hörte sie ein Geräusch, das ihr das Blut in den Adern gefrieren liess, es waren die Schritte einer anderen Person. Kinsy versuchte wegzurennen, aber sie konnte nicht, es war unmöglich. Sie war sehr schwach. Allein schon das Heben ihres kleinen Fingers war der reinste Marathon. Die Schritte kamen immer näher und näher. «Ich werde sterben», dachte sie bei sich. Sie schüttelte den Kopf über sich selbst: Wie konnte sie nur so seelenruhig über ihren Tod nachdenken?

Ihr Sichtfeld wurde kleiner und kleiner. Da tauchte vor ihr ein seltsames Wesen auf. Eine riesige haarige Spinne. Mit gigantischen von Blut triefenden Giftzähnen. Mit ihren unzähligen kleinen knallgelben Augen musterte sie Kinsy. Kinsy hatte zwar nie gross darüber nachgedacht, wie sie sterben würde, aber sie hätte nie gedacht, dass es so passieren würde, ausgesaugt von einer riesigen Spinne. In dem Moment als sie den Gedanken zu Ende gedacht hatte, packte das Monster sie mit ihren Vorderbeinen und versenkte ihre unterarmgrossen Giftzähne in ihren Oberkörper. Es fühlte sich an, als würde jemand mit zwei verrosteten Messer ihren Bauch aufschneiden. Kinsy begann zu schreien. Während sie noch schrie, dachte sie «Bitte Gott, töte mich, mein ganzes Leben ist diesen Schmerz nicht wert!» Doch das Untier liess sie zu Boden fallen. Ein Teil von Kinsy versuchte verzweifelt wegzurennen, doch der andere Teil wollte nur noch sterben. Aber ihr Selbsterhaltungstrieb zwang sie aufzustehen und wegzurennen. «Bitte wenn irgendjemand da draussen gerade zuhört, weck mich aus diesem Albtraum. Ich entkomme dieser Hölle nicht. Bitte!»

Kinsy schlug erschrocken die Augen auf und schreckte aus ihrem Traum hoch. Sie keuchte und der Schweiss rann ihr über den ganzen Körper. Sie konnte ihr Blut in ihren Ohren rauschen hören. «Es war nur ein Traum», versuchte sie sich selber zu beruhigen. Sie strich sich die feuchten von Schweiss verklebten blonden Haare aus dem Gesicht. In ihren veilchenblauen Augen stand deutlich die Angst. Draussen leuchteten die Sterne mit dem Mond um die Wette. Er war fast voll wie ein Luftballon, dem noch ein ganz klein wenig Luft fehlte. Kinsy legte sich wieder hin. Doch als sie die Nachttischlampe ausmachen wollte, bemerkte sie drei kleine Sechsen, sie waren in ihren Nachttisch eingeritzt.