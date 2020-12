Klub der jungen Dichter Auf hoher See Seraphine Fähndrich, Rothenburg, schreibt im «Klub der jungen Dichter» über eine Entführung auf einem Schiff. Gibt es eine glückliche Rettung?

Seraphine Fähndrich, Rothenburg,

6. Primar

Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Ich versuchte das Gitter zu öffnen, das über mir war. Es ging nicht. Ich war immer noch gefangen. Ich fing an zu weinen, doch dann sagte ich zu mir selber: «Camilla, bist du jemand, der einfach aufgibt? Du bist zwar entführt worden, aber aufgeben tust du nicht!» Ich band mir die roten Haare zusammen und nahm eine Haarnadel aus den Haaren, kletterte die Balken hoch und versuchte, mit der Nadel das Schloss zu knacken. Ich merkte, dass sich was bewegte.

Da kam Robin. Der Robin, der mich entführt und auf sein Schiff gebracht hatte. Der Robin, den mein Vater als seinen grössten Feind hatte. Ich versteckte die Haarnadel schnell und sprang auf den Boden zurück. Leider nicht schnell genug. Er rief: «Du wirst mir nicht entkommen Camilla!» «Das werden wir ja noch sehen! Mist, ich hätte es fast geschafft», sagte ich leise. «Hast du was gesagt, Rotschopf?», sagte Robin und grinste breit. Ich gab ihm nur ein «Halt die Klappe!» zurück.

«50000 Euro soll ich bezahlen?», sagte Lukas, «Robin ist so ein Mistkerl! Einfach meine Tochter entführen!» – «Beruhige dich», sagte Noah. «Ich werde meine beste Freundin nicht im Stich lassen», versprach er. «Ich werde sie befreien.» Noah ging in die Koje und holte Essen und Trinken und einen warmen Pulli. Als er wieder nach draussen kam, schaute sein Vater ihn nur an. Noah wusste, was sein Blick bedeutet, dass er aus seiner Sicht viel zu jung war, um so eine gefährliche Reise zu machen.

Robin war weg, also konnte ich noch einmal versuchen zu entkommen. Ich stieg wieder die Balken hoch zum Schloss. Ich drehte sie Haarnadel immer wieder. Da hörte ich ein kleines «klick». Ich hob das Gitter und lugte vorsichtig hinaus. Niemand war in Sicht. Ich stützte mich von dem Boden ab und kletterte aus dem Verliess. Als ich endlich draussen war, musste ich mich gleich hinter einem Fass verstecken. Ich konnte endlich wieder kalte Seeluft einatmen. Der Geschmack von Fisch, Salz und Wasser stieg mir in die Nase.

Noah stieg in das Motorboot und fuhr los. Er hatte schon als kleines Kind gelernt, damit umzugehen. Das salzige Wasser spritzte ihm ins Gesicht. Er wusste ungefähr, wo er hinsollte, denn er hatte das Schiff noch im letzten Augenblick gesehen, bevor es im Nebel verschwand. Und als er merkte, dass Camilla darin gefangen war, war es schon weg. Noah wusste, dass er sich nicht so viel Sorgen machen musste, denn seine beste Freundin ist sehr eigenwillig und mutig. Noah fuhr über das Meer und nach einer halben Stunde sah er das Schiff schon. Es war in letzter Zeit nicht sehr windig, so war das Schiff von Robin nicht sehr weit gekommen. Noah versuchte so unauffällig wie möglich zum Schiff zu kommen. Als er vor dem riesigen Schiff war, stellte er den Motor aus und versuchte an den Einkerbungen aufs Schiff zu klettern. Noah kletterte geschickt über die Reling.

Ich hörte plötzlich meinen Namen und erschrak. «Psst, Camilla». Noah! «Wo bist du Camilla?» «Hinter dem Fass!» Als ich Noah sah, sprang ich in seine Arme. «Wie wusstest du, wo ich war?», fragte ich. «Ich habe noch das Schiff gesehen.» «Danke, dass du mich geholt hast!» «Komm, wir gehen!», sagte Noah. Ich nickte ihm zu und ich schaute um das Fass. «Keiner in Sicht!» «Okay, LOS!», flüsterte Noah. Wir liefen zur Reling, schwangen uns auf die andere Seite und kletterten runter. Noah machte den Motor an und wir fuhren übers Meer. Ich war sehr müde und schlief dann in Noahs Armen ein.