Klub der jungen Dichter Das Buch der ewigen Zeit Laura Renggli, Emmenbrücke, schreibt im «Klub der jungen Dichter» über eine Mutprobe und ein geheimnisvolles Buch, das sprechen kann.

Laura Renggli, Emmenbrücke,

6. Primar

Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann … besser gesagt, die Mutprobe. Ich zitterte am ganzen Körper, denn das, was ich tun musste, war gefährlich. Frederick war da anderer Meinung. Er war der Anführer der Bad Boys, einer Gruppe, zu der ich unbedingt dazugehören wollte. Darum war ich in dieser kalten Nacht hier draussen vor dem Schulhaus. Ich schaute mich immer wieder um, denn die Jungs waren noch nicht da. Ich spürte mein Herz rasen, ich hatte Angst!

Plötzlich hörte ich ein leises Rascheln und gleich darauf erschienen sie, die Bad Boys. Mir wurde klar, dass ich jetzt einfach diese doofe Mutprobe bestehen musste! «Und? Bist du bereit?», fragte Frederick gehässig. «I… Ich bin bereit.», sagte ich und machte mir fast in die Hose vor Angst. «Dann kann es ja losgehen Jack!», sagte einer der anderen Jungs. Ich startete und kletterte in das offene Fenster der Schulbibliothek. Ich kam mir vor wie eine Schlange, welche um die Regale schlängelt. Bei einem Regal blieb ich stehen und schaute hinauf. Da sah ich es: Ein Buch, auf dessen Umschlag in feurigen Lettern mein Name stand! Ich vergass die Mutprobe. Vorsichtig nahm ich das Buch herunter und schlug es auf der erstbesten Seite auf. Sie war leer… Doch dann erschienen plötzlich weitere blutrote Buchstaben! Bevor ich aber lesen konnte, was dastand, hörte ich ein Geräusch. Es klang wie ein Husten und ich dachte nur: «CORONA!» Ich steckte das Buch in meine Tasche und rannte zum Fenster zurück! Ich kletterte hinaus und verschwand in der Dunkelheit.

Ich rannte eine dunkle Strasse entlang. Plötzlich fiel mir das Buch aus der Tasche. Ich hob es auf und wollte es gerade zurück in die Tasche stecken, als es anfing, mit mir zu sprechen! Es sagte empört: «Hey Jacky! Geh doch ein wenig sorgsamer mit mir um!» Ich riss den Mund auf und erstarrte. Ich konnte es nicht glauben! Das Buch konnte sprechen?! «Na? Hat es dir die Sprache verschlagen?», fragte das Buch schelmisch. «Ähm… Nein.», stotterte ich und sah mich suchend um, in der Hoffnung, mir würde jemand einen Streich spielen. Als aber niemand da war, wurde mir doch etwas mulmig zumute. Zuerst beschloss ich, das Buch einfach wegzuwerfen, aber dann wurde mir klar, dass das wahrscheinlich nichts bringen würde. Also nahm ich das Buch einfach mit.

Als ich zu Hause angekommen war, ging ich gleich in mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Ich schnappte mir das Buch und öffnete es. Sofort fing es wieder fröhlich an zu schwatzen. «Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin das Buch der ewigen Zeit», sagte das jetzt plötzlich leuchtende Buch, und einen Wimpernschlag später war ich in London! Doch es war nicht mehr 2020, wie ich an einer Zeitung erkannte, die am Boden lag, sondern der 11.7.1859! Ein böses Lachen erfüllte plötzlich die ganze Strasse! Es war… das Buch! «Endlich ist es so weit! Die Erde wird untergehen!», schrie es voller Hass. Ich wusste nicht genau, was das Buch meinte, doch ich verstand, dass es wahrscheinlich nichts Gutes bedeutete…

Das Buch lachte: «Mach dir keine Sorgen! Das Einzige, was du jetzt noch tun kannst, ist, zum Big Ben zu gehen und die Bombe zu entschärfen!» Das Buch verstummte abrupt, das Geheimnis war verraten, ich rannte los.

Im Big Ben war es stockdunkel, aber ich fand die Bombe sofort. 10… 9… 8… Ich versuchte sie zu stoppen, schaffte es aber nicht! 3… 2… 1…

Ein Wecker klingelte! Ich schrie nur: «WO IST DIE BOMBE!!!» Da sagte meine Mutter: «Dir auch guten Morgen.» Ich mag ja sonst keine Bücher, aber jetzt ... hasse ich sie!