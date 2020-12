Klub der jungen Dichter Das perfekte Abenteuer Jeremia Fedier, Oberarth, erzählt im «Klub der jungen Dichter» von einer unheimlichen Nacht in einem Zelt und einem geheimnisvollen Schatten, der drei Freunde bedroht.

Jeremia Fedier, Oberarth,

1. Oberstufe

Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Zumindest hoffte ich, dass es beginnen würde. Seit Jahren wartete ich auf das perfekte Abenteuer! Ich, zusammen mit Robert und Hans, meinen besten Freunden. Wir hatten schon viel unternommen auf der Suche nach dem perfekten Abenteuer.

In dieser Nacht übernachteten wir in einem Wald. Der Wind rüttelte an den Zelten und peitschte uns Blätter ins Gesicht, als wir uns langsam von den Zelten und der Lichtung entfernten. Wir wussten einfach, dass dies der richtige Moment war, um sich in das perfekte Abenteuer zu stürzen, deshalb hatten wir unser Lager verlassen. Robert hatte sich die Kapuze über den Kopf gezogen, so dass ich nicht mal sein Gesicht sehen konnte. Hans dagegen hatte sich keine Mühe gemacht, seinen Kopf trocken zu behalten. Der Regen hatte sein schulterlanges Haar längst durchnässt und zu tropfenden Strähnen verklebt. Ich hatte auch meine Kapuze auf, aber nicht so tief wie Robert im Gesicht, so dass der Regen immer noch gegen meine Nase prasselte. Die Bäume neigten sich ächzend vor und zurück, während sie im Wind wogten. Wir kämpften uns durch das Dickicht und erklommen eine kleine, aber steile Böschung.

Als wir oben ankamen, standen wir auf einer Lichtung. Ich hatte das unangenehme Gefühl, dass uns jemand beobachtete. Plötzlich hob sich ein Schatten von den Bäumen. Ein unförmiger, verschwommener Schatten, der uns umkreiste. Robert, Hans und ich stellten uns Rücken an Rücken auf, so wie wir es uns immer vorgestellt hatten. Was war das für ein Schatten? Etwa, oder fast hoffentlich, ein Monster? Adrenalin kroch in mir hoch, so wie ich es mir immer gewünscht hatte, wenn ich an unser perfektes Abenteuer dachte.

Dann rauschte der riesige Schatten auf uns zu und schleuderte uns auseinander. Ich landete auf dem durchnässten Erdboden. Ich blieb geduckt, da der Schatten erneut über uns hinweg rauschte. Was war das für ein Wesen? Ich war mir gar nicht sicher, ob das ein Wesen war, aber je intensiver es uns attackierte, desto mehr glaubte ich daran. Neben mir war ein dumpfer Aufprall zu hören. Es war Hans, der rücklings neben mir aufschlug. Ich schrie entsetzt auf. Hans hatte einen blutigen Riss im Gesicht und seine Augen waren starr geöffnet. In ihnen spiegelte sich blankes Entsetzen. Der Schatten hatte ihn getötet. Ich sah mich um. Er schien uns eingekreist zu haben. Ein weiterer Schrei zerriss die Luft, und auch Robert landete tot neben mir, auch mit einem Riss im Gesicht. Ich wich in die Deckung der Bäume zurück.

Das Adrenalin, das zuvor noch freudig in mir gebrodelt hatte, war verschwunden und hatte abgrundtiefer Angst Platz gemacht. Dann rannte ich los. Ich brach durch das Dickicht, kratzte mir Arme und Beine auf, doch ich rannte immer weiter. Ich hörte den Schatten hinter mir, wie er durch das Dickicht stürmte und dabei Sträucher und Äste abbrach. Dann kam ich aus dem Wald heraus. Ich rannte noch kurz weiter, lang genug jedoch, um zu sehen, wie vor mir ein tiefer Abgrund klaffte. Ich konnte nicht mehr bremsen – und stürzte den Abgrund hinab! Der Boden unter mir kam rasend schnell näher, gleich würde ich aufschlagen!

Schweissgebadet erwachte ich aus meinem Traum. Ich war immer noch in meinem Zelt, und der Regen prasselte beruhigend gegen die Decke. Langsam sass ich auf. Neben mir lagen Hans und Robert. Sie hatten keinen Riss im Gesicht und schliefen friedlich und lebendig. Ich sank wieder in meinen Schlafsack zurück und starrte an die Decke. Möglicherweise begann das Abenteuer noch nicht, und das war besser so.