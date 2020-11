Der alte Henker Thomas Castley, Unterägeri, schreibt im «Klub der jungen Dichter», wie eine mysteriöse schwarze Gestalt ihr Unwesen treibt.

Thomas Castley, Unterägeri,

5. Primar

Als ich nach Hause kam, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Der Bauernhof, den meine Eltern vor elf Jahren vor meiner Geburt gekauft hatten, stand dunkel und verlassen da. Normalerweise würden meine Eltern und Geschwister im hellen, freundlichen Wohnzimmer auf mich warten – besonders an einem so wichtigen Tag wie heute! Vorsichtig schloss ich die Tür auf und versuchte, das Licht anzuschalten. Es ging nicht an. War die Sicherung schon wieder rausgesprungen? Wo waren alle? Sie wussten doch, dass ich um 8 nach dem Fussballtraining eintreffen würde.

Der Elektrizitätskasten war in dem alten Schuppen hinter dem Haus. Vorsichtig tastete ich mich durch das dunkle Haus zur Hintertür. Ich drückte die kalte Stahlklinke behutsam runter und lief durch den finsteren Hinterhof. Eiskalte Tropfen fielen auf mich herab. Ich wusste, dass die Temperaturen in den Bergen im Oktober sehr kalt werden konnten. Bald würde es schneien.

Wumm! Ein Herzstich ging durch meinen Körper bei dem lauten Knall. Wo kam der Krach her? Ich spähte in den rechten Schuppen, der leer stand. Jedoch als ich mich umdrehte, blieb ich wie angewurzelt stehen. Im Vollmond sah ich eine schwarze Gestalt. Sie trug einen schwarzen Umhang, und eine Kapuze tauchte ihr Gesicht in den Schatten. In der Hand hielt sie eine riesige Axt. Schweiss brach auf meiner Stirn aus. Zu gut konnte ich mich an die Dorflegende vom alten Lamenzind erinnern, der vor 200 Jahren hier gelebt haben soll. Man sagte, er wäre eines Nachts, als der Vollmond schien, verrückt geworden und hätte all seine Schafe umgebracht, bevor er in den Graben fiel und grausam erstickte. Die Legende besagte, dass der alte Lamenzind, auch der alte Henker genannt, in besonders stürmischen Nächten zum Leben erwachte.

Die Gedanken schwirrten durch meinen Kopf, während die Gestalt immer näher kam. Seine Axt glänzte im Licht des Vollmondes. Ich wollte fliehen, doch stolperte und fiel auf den harten Steinboden. Schmerz flutete durch mein Knie. Die Gestalt hob die Axt weit über seinen Kopf und schlug zu. Ich sprang auf und rannte um mein Leben. Mit jedem Schritt wurden meine stechenden Schmerzen immer grösser.

Als ich um die Ecke des Hauses bog, sah ich einen langen Mast. Oben baumelte etwas Lebloses. Ein totes Schaf! Unten sah ich eine Blutpfütze. Ich schrie laut auf. Der Regen goss in Strömen vom Himmel. Ich rannte weiter. Mit letzter Kraft lief ich zum Schuppen, öffnete die alte Holztür und knipste das Licht an. Das grelle Licht blendete mich. Ich sah viele verschwommene Gestalten. Als sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, erkannte ich meine Familie und Cousins. «Alles Gute zum Geburtstag!», riefen alle. «Hat dir die Überraschung gefallen?», fragte meine Mutter etwas besorgt. «Du siehst ein wenig blass aus.» Jetzt meldete sich mein kleiner Bruder Reto: «Du hast doch gesagt, du wolltest mal etwas ganz anderes, oder?»

Ich nickte stumm. Die Tür ging auf, und mein Cousin Fabian kam rein. In seiner Hand hielt er eine Plastikaxt, in der anderen einen Ballon in der Form von einem Schaf. Er grinste breit. Ich atmete auf. Fabian erklärte: «Wir sind auf die Idee gekommen, da heute in England Halloween ist!» Jetzt erst bemerkte ich, wie toll alles geschmückt war. Totenköpfe hingen von der Decke, auf dem Tisch stand Essen in der Form von ausgerissenen Augen, abgehackten Fingern und Beinen, umgeben von einem roten Blutbad, aber es war nur Erdbeersosse.

Ich konnte sehen, wie viel Mühe und Liebe sie hineingesteckt hatten. «Vielen Dank!», rief ich. «Das ist wirklich der tollste Geburtstag. Mal was ganz anderes!» Wir umarmten uns alle lachend.