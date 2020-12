Klub der jungen Dichter Der eisige Wind Alaskas Janika May, Beckenried, schildert im «Klub der jungen Dichter» eine berührende Geschichte um einen verzweifelten Vater und ein Mädchen, das seine Mutter nie kennenlernte.

Janika May, Beckenried, 2. Oberstufe

Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann und Ella plötzlich auf sich allein gestellt war. In der eisernen Wildnis Alaskas lebt Ella mit ihrem Hund Rocky und ihrem Vater Matthias, der von ihr liebevoll Matti genannt wurde.

Alles war ganz normal, wie immer. Matti ging wie jeden Tag frühmorgens an den Stone River Eisfischen. Auch für Ella war es ein langweiliger und normaler Tag mit ihrem gefleckten Hund. Doch der Tag sollte noch eine grausame Wendung nehmen. An jenem Abend sass Ella mit ihrem Hund in der alten, morschen Blockhütte, doch ihr Vater kam nicht vom Stone River zurück. Die Angst um ihren Vater sah man regelrecht in ihren leuchtenden, grünen Augen. Vielleicht zu Recht?

Als es draussen immer dunkler wurde, nahm Ella ihren ganzen Mut zusammen und beschloss, nach ihrem Vater zu suchen. Schnell bemerkte Ella, dass es sehr schwer werden würde, sie sank immer wieder in den Schnee ein. Auch ein kalter Wind zog um ihre Ohren und liess ihr kastanienbraunes Haar herumwirbeln. Ella kam nach mühseligen Stunden endlich am River an, doch von ihrem geliebten Vater fehlte jede Spur. Ella wollte schon umdrehen, als sie etwas durch den Wind fliegen sah. Sie sprang danach, fing es und sah es erschrocken an. Es war ein Bild, welches eine Frau zeigte, die genau das gleiche beruhigende Lachen wie Ella hatte.

Ella wusste sofort, wer es war, es war ihre wunderschöne Mutter. Ella hatte ihre Mutter nie kennen gelernt, da sie nur wenige Minuten nach Ellas qualvoller Geburt gestorben ist. Mit einem Mal lief Ella eine Träne übers Gesicht und sie fragte sich, was wenn ihr Vater auch stirbt?

Ihr wurde klar, sie muss weiter nach ihm suchen, auch wenn sie langsam am Ende ihrer Kräfte war. Sie kannte noch einen Lieblingsplatz von ihrem Vater, nämlich den Berg, den man von weitem durch die Beleuchtung vom Mond sah. Ella machte sich mit dem Foto auf den Weg dorthin. Auf der Strasse lief sie dem Dorfarzt Joe über den Weg. Der Arzt sagte zu ihr, er hätte einen Hund gesehen, der wohl sehr erschöpft war. In Ellas Kopf gab es nur noch einen Gedanken, Rocky. Joe wusste aber nicht mehr, wo der Hund hingegangen ist. Ella rannte, so schnell sie konnte, zum Berg, der von einer Tiefen Schlucht umgeben war. Als Ella kraftlos an der Bergspitze ankam, sah sie tatsächlich ihren Vater. Er stand mit den Zehenspitzen schon am Rand des Berges, unter ihm war die hohe dunkle Schlucht.

Ella trat ganz langsam näher zu ihrem Vater, der sich im selben Moment zu ihr umdrehte. Sie sahen sich einen kurzen Augenblick an, bis ihr Vater sich etwas traute zu sagen: «Die Sehnsucht ist zu gross, deine Mutter wartet auf mich.» Mit diesen Worten und dem Satz: «Pass gut auf dich auf, mein kleines Mädchen», lief er auf Ella zu und gab ihr einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. «Mach’s gut». Ella war in diesem Moment wie eingefroren. Matti drehte sich um, und mit einem Mal waren nur noch seine Schreie zu hören. Danach ein stumpfer Aufprall.

Kurz darauf herrschte wieder die eiserne Stille Alaskas.