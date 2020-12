Klub der jungen Dichter Der Pferde-Krimi im Zirkus Deborah Knobel, Kriens, schildert im «Klub der jungen Dichter» einen spannenden Krimi im Zirkusmilieu. Wer hat das edle Pferd Diabolos gestohlen?

Deborah Knobel, Kriens, 5. Primar

Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Der Mond schien über das rot-weiss gestreifte Zirkuszelt. Aber niemand merkte, dass im Pferdezelt eine Taschenlampe sich bewegte. Denn plötzlich kam eine ganz schwarz angezogene Person hervor. Man erkannte sie nicht.

Am nächsten Morgen schien die Sonne hell und klar. Nina, Nil, Alexandra und Noah hatten die letzte Nacht bei Alex verbracht. Eine Stunde früher als sonst putzten sie sich die Zähne, wuschen sich und assen Frühstück. Danach gingen alle mit dem Fahrrad zum Zirkus. Denn sie waren dort als Pferdepfleger unterwegs. Sie liefen zum Pferdezelt, aber dort herrschte grosse Aufregung. Der Direktor kam zu ihnen und sagte: «Hallo willkommen. Wir haben leider eine schlechte Nachricht. Eines unserer wichtigsten Pferde ist nicht mehr da. Wir müssen den Job leider verschieben.» «Das macht nichts, wir können uns ja ein bisschen umhören», meinten die Kinder. Kaum hatten sie sich umgedreht, begegneten sie dem Zauberer Benjamin Mirakulus. «Hallo Herr Mirakulus. Gestern wurde ein Pferd geklaut. Wo waren Sie von 11 bis 3 Uhr?», fragte Nil. «Ich habe meinen Kaninchentrick geübt und plötzlich war mein Kaninchen auf dem Dach und hat mein Dach angeknabbert. Deswegen musste ich das Dach vom Wohnwagen flicken. Bis um 1 Uhr war ich beschäftigt. Nachher bin ich ins Bett gegangen.» Die Kinder liefen weiter und stolperten fast über die Wahrsagerin Amanda Argus. «Achtung, könnt ihr nicht aufpassen?», ärgerte sie sich. «Wir sind die neuen Pferdepflegerinnen. Ein Pferd wurde gestohlen. Wo waren Sie heute Nacht?» «Ihr seid doch keine Polizisten, also lasst mich in Ruhe! Ich bin die ganze Nacht aufgeblieben und habe Wahrsagertricks geübt. Also habe ich nichts gesehen. Und jetzt geht schon!»

Im Zirkuszelt war gerade der Jongleur Lukas Hartmann am Trainieren. «Oh, hallo Kinder, was wollt ihr?» Sie erklärten ihm, dass eines der wichtigsten Pferde gestohlen wurde. «Ich bin um 11 Uhr ins Bett gegangen. Ich konnte also gar nicht um Mitternacht im Pferdezelt sein, als Diabolos gestohlen wurde.» «Danke für das Interview», sagten die Kinder und wollten zum Direktor gehen. Aber da kam ihnen die Dompteurin Donatella Grissini entgegen. «Guten Tag, Frau Grissini. Wo waren Sie heute Nacht zwischen 11 und 3 Uhr?», fragte Nil. «Gestern ist mein Tiger ausgebüxt», antwortete sie. «Es hat lange gedauert, weil er sich nicht einfangen lassen wollte. Schlussendlich habe ich ihn mit Fleisch angelockt. Dann bin ich zurück in meinen Wohnwagen und habe im Internet noch ein paar Löwen gekauft. Danach bin ich ins Bett gegangen.»

Die Kinder gingen nun endlich zum Direktor und wollten fragen, ob sie ein bisschen Tee haben dürfen, um nachzudenken. Plötzlich rief Noah: «Wir haben doch immer nur erwähnt, dass in der Nacht ein Pferd gestohlen wurde. Doch der Jongleur wusste, dass es um Mitternacht war und er wusste auch den Namen vom Pferd.» «Wir haben den Täter gefunden», sagten die Kinder im Chor. «Es ist der Jongleur Lukas Hartmann.» «Das habe ich mir schon gedacht», sagte der Direktor. «Ich zahle ihm nämlich weniger Lohn, weil er weniger gut jongliert. Gehen wir zu Lukas Hartmann. Wenn er das Pferd nicht selber zurückgibt, dann rufen wir die Polizei. Kinder, ihr wart mir echt eine grosse Hilfe!»

Im Zirkuszelt war Lukas Hartmann gerade am etwas Vorbereiten. Die Kinder riefen alle gemeinsam: «Hallo Lukas Hartmann!» «Hallo Kinder. Ihr schon wieder?» «Sie haben das Pferd gestohlen. Wir haben den Beweis: Sie wussten, wie das Pferd heisst und wann es passierte.» Da sagte Lukas zum Direktor: «Es tut mir ja leid. Aber ich war so wütend, weil du mir weniger Geld zahlst. Diabolos steht bei meinem Freund auf der Koppel. Ihr könnt ihn dort abholen.» Und dann fing Jongleur Lukas gleich an zu üben.