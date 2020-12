Klub der jungen Dichter Die gruseligste Nacht des Jahres Loredana Grifo, Sursee, erzählt im «Klub der jungen Dichter» von einer unheimlichen Nacht an einer Halloweenparty in einer Ruine mitten im Wald. Oder ist alles nur ein böser Traum?

Loredana Grifo, Sursee, 2. Kanti

Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann. Ich befand mich auf dem Weg zur alten Ruine im Wald. Die Halloweenparty war schon in vollem Gange. Die Blätter raschelten, der Kies knirschte und hier und da huschte ein Tier durch die Dunkelheit. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Vor mir zeigten sich die dunklen Umrisse der Ruine. Ein unheimlicher Kürbis blickte mir entgegen.

Ich strich mein Hexenkostüm glatt und lief die letzten Meter zur Tür. Ich klopfte kräftig und sie öffnete sich mit einem leisen Knarzen. Schnell schlüpfte ich hinein, froh darüber, mich endlich aufwärmen zu können. Es erschien mir so, als wäre das halbe Dorf auf der Party. Ich schlängelte mich durch das Getümmel zu meiner Kollegin. «Hey Lola!», begrüsste ich sie. Sie hob den Kopf und sah mich an: «Hey Anna!»

Einen Moment betrachtete ich ihr unpassendes Hasenkostüm und musste mir ein Kichern verkneifen. Dann schwenkte mein Blick zu den ganzen Leckereien. Ich schnappte mir einen Kürbis-Cupcake und biss hinein. Da ertönte plötzlich ein Schrei. Sofort schossen alle Köpfe nach oben und sahen sich um. Zu allem Übel war auch noch das Fenster aufgegangen und kalte Luft zog durch den Raum. Der Wind löschte alle Kerzen aus. Auf einmal war es stockdunkel, Panik machte sich breit. Überall waren Schritte zu hören, Menschen stiessen im Dunkeln gegeneinander. Plötzlich tauchte ein winziger Lichtschimmer auf. Jemand hatte wohl eine Kerze gefunden und sie angezündet. Das Licht schwenkte durch den Raum und liess ängstliche Gesichter aufleuchten.

Da sah ich etwas Rotes am Boden schimmern. Ich schluckte, und mein Herz pochte wie wild. Mit zitterndem Finger zeigte ich darauf: «Da!» Die Person leuchtete in die Richtung. Eine Gestalt lag seltsam verkrümmt am Boden und bewegte sich nicht. Die ganze Meute schrie wie verrückt. Allen war sofort klar, dass die Person am Boden tot war. Die Blutlache um sie herum breitete sich immer weiter aus. Ich trat erschrocken einen Schritt zurück. Da sah ich etwas Silbernes aufblitzen. Der Typ mit der Kerze hatte ein Messer im Gürtel stecken. Angst machte sich in mir breit. Die anderen hatten es auch bemerkt und schauten ihn entgeistert an. Alle liefen schnell Richtung Ausgang. Ich fürchtete, der Türrahmen könnte kaputt gehen, weil sich so viele Leute gleichzeitig rausdrängten. Ich wollte nur noch weg von hier. Draussen schnappte ich nach Luft. Der Wald kam mir jetzt noch unheimlicher vor. Der Wind blies kräftig und überall hörte man Tierstimmen. Meine Beine fingen plötzlich an zu rennen. Dann wurde alles schwarz. Ich zitterte am ganzen Körper und öffnete blinzelnd meine Augen. Ich runzelte meine Stirn. Warum war ich in etwas Warmes eingehüllt? Da realisierte ich, dass alles nur ein böser Traum war. Die Party ist erst heute Abend.

Der Tag verging, ich machte mich auf den Weg in den Wald. Der Traum hatte mir Angst gemacht. Deshalb lief ich, so schnell ich konnte, zur Ruine und klopfte an die Tür. Sie öffnete sich mit einem leisen Knarzen. Wie in meinem Traum! Ich lief mit schwabbeligen Beinen hinein. Sofort ging ich zu Lola und begrüsste sie. Immerhin trägt sie kein Hasenkostüm! Sie lächelte mich an: «Willst du einen Kürbis-Cupcake?» Oh nein! – Plötzlich hörte ich einen Schrei.