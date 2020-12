kLUB DER JUNGEN dICHTER Die Jagd nach dem Virus Nando Biasio, Luzern, schildert im «Klub der jungen Dichter» wie zwei Männer eine Wissenschafterin entführen, um an ein tödliches Virus zu gelangen.

Nando Biasio, Luzern, 6. Primar

Als ich nach Hause kam, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Normalerweise ist meine Mutter am Kochen, doch jetzt war es still. Übrigens, ich bin Leo. Ich bin zwölf Jahre alt und koche gern wie meine Mutter. Doch nun hatte ich grössere Probleme, denn meine Mutter war verschwunden. Da! Auf dem Tisch lag ein Zettel, auf dem stand: «Wenn du deine Mutter wiedersehen willst, dann gibst du uns den Virus.» Meine Mutter ist Wissenschaftlerin. Bei ihrer Arbeit hatte sie aus Versehen einen tödlichen und unkontrollierbaren Virus erfunden. Es war klar, dass es Leute gab, die den Virus gerne haben wollten und ihn für einen bösen Zweck brauchen wollten. Was sollte ich tun? Da entdeckte ich auf der Wand in der Handschrift meiner Mutter etwas geschrieben: «Gib den Virus auf keinen Fall her.» Das hatte ich auch gar nicht im Sinn.

Ich nahm mein Fahrrad und fuhr auf den Schrottplatz. Dort haben sich zwei Freunde von mir eingenistet, die kein Zuhause haben. Als ich ankam, kletterten sie auf einem Haufen Schrott herum. Tom rief: «Hey, Leo, was geht?» «Alles cremig», erwiderte ich, «wir müssen meine Mutter finden, sie wurde entführt.» Tom und Jan waren sofort dabei. Wir gingen zu mir nach Hause und untersuchten den Garten. Plötzlich entdeckten wir Spuren von dicken Reifen und an einem Baum klebte roter Lack. Wir beschlossen, in die Stadt zu fahren und nach dem Wagen zu suchen. Wir fuhren jede Strasse entlang. In einer Strasse sahen wir ein rotes Auto mit dicken Reifen. An einer Stelle fehlte ein Stückchen Lack. Wir verfolgten den Wagen mit unseren Velos, so schnell wir konnten.

Plötzlich fuhr der Wagen in eine Einfahrt. Wir folgten ihm. Die beiden Entführer gingen zur Tür des Hauses und beide scannten ihren Fingerabdruck. In dieser Zeit konnten wir zum Auto schleichen. Wir brachen die hintere Türe mit einem Stück Schrott auf, das Jan mitgebracht hatte. Meine Mutter sass geknebelt auf der Rückbank. Sie kam sofort raus und wir rannten zu den Fahrrädern. Die Entführer sahen uns. Wir fuhren los, meine Mutter bei mir auf dem Gepäckträger. Die Entführer rannten zum Auto und verfolgten uns. Wir rasten über die Strassen. Die Strasse führte über ein Eisenbahngleis. Doch wir sahen den Zug schon kommen. Da legten wir uns ins Zeug und drückten mit voller Wucht in die Pedale. Wir schossen im letzten Moment noch vor dem Zug über das Gleis. Weil der Wagen uns dicht folgte, knallte er in den Zug.

Wir fuhren so schnell wir konnten nach Hause. Dort ging meine Mutter in ihr privates Labor, holte die Gläser mit dem Virus hervor, legte sie in den Backofen und drehte auf volle Temperatur. Sie sagte: «So, jetzt sind wir den Virus endlich los und keiner kann ihn mehr schnappen.»