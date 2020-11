«Klub der jungen Dichter» Eine Familie im Krieg Leonhard Russ erzählt im «Klub der jungen Dichter», wie eine Notsituation zu einer überraschenden Solidarität führt.

Leonhard Russ, Zug, 6. Primar

Die Nacht war kalt und stürmisch, als das Abenteuer begann, irgendwo in der Sowjetunion. In der eisigen Tundra bewegten sich drei Gestalten während des Zweiten Weltkrieges. Es war eine Mutter mit ihren Kindern, die mit ihrem letzten Hab und Gut vor dem Krieg flohen. Das einzige, was das kleine Mädchen aus den Trümmern ihres Hauses retten konnte, war ein kleiner, gelber, knopfäugiger Plüschhase. Sie hatten schon seit drei qualvollen, frostig kalten Tagen nichts mehr gegessen. Und die Mutter wusste, wenn sie nicht bald gerettet werden, würden sie elend zugrunde gehen.

Am Himmel zogen pechschwarze, sturmverheissende, mit Schnee und Eis vollgepumpte Gewitterwolken auf. Als der Sturm auf seinem Höhepunkt war, schleuderte er der kleinen Gruppe Hagel in die Gesichter, mit der Geschwindigkeit von Gewehrkugeln. Der Wind blies, als würde die Hölle mit Satan höchstpersönlich losbrechen. Und als wäre dies noch nicht schlimm genug, vernahm die Familie in der Ferne ein dumpfes, dröhnendes Motorengeräusch.

Die Mutter hatte am eigenen Leib erfahren, was diese Klänge verhiessen: Bomber. Sie überflog mit suchendem Blick das Gelände. Doch nirgends ein Unterschlupf. Alle drei schmissen sich in den Schnee und schützten den Kopf mit ihren Armen. Dann fing es nochmals an zu blitzen und donnern und dieses Mal um ein Vielfaches heftiger als beim ersten Mal. Durch einen Blitz entzündete sich ein Feuer an dem Bomber. Die Maschine stürzte mit riesigem Getöse ab, kurz vor dem Aufschlag schoss sich der Pilot per Schleudersitz nach draussen und landete mit seinem Fallschirm hart auf dem Boden. Das Flugzeug hingegen riss eine grosse klaffende Schneise in die Umgebung. Viele Teile des Flugzeuges flogen durch die Luft…

Taumelnd kam der Überlebende auf die Beine und sah in einigem Abstand die erschrockene Familie. Froh, noch am Leben zu sein, betrachtete er die kleine Gruppe. Beide Parteien, auf einen Angriff vorbereitet, standen einfach da und sahen sich lange an. Da bemerkte der Pilot, wie das kleine Mädchen mit ganz blauen Lippen zitterte. Er ging zu der Familie hinüber und gab dem Mädchen, mit einem freundlichen warmen Lächeln seine kuschelige, flauschige, etwas verschwitzte, dennoch warme Fliegerjacke. Zum Dank gab sie ihm den süssen kleinen Plüschhasen, der ihm ein Lachen entlockte.

Er stellte sich vor: «Hallo, ich heisse Jury Gargajew. Und wie heisst ihr?» Die Mutter mit ihren zwei Kindern stellte sich vor und erklärte ihm, wie sie in diese missliche Lage geraten waren. Zusammen tüftelten sie an einer Lösung, um von dort, wo sie waren, wieder wegzukommen. Da kam dem Mädchen eine gute Idee, dass sie doch einen Düsenschlitten bauen könnten. Jury sagte: «Aber leider kenne ich mich mit so was nicht aus.» Der grosse Sohn der Mutter war zum Glück ein Ingenieur, der Panzer konstruieren konnte. Er hatte sich jedoch vor dem Regime versteckt, da er keine Maschinen bauen wollte, die Menschen schadeten.

Schliesslich bauten sie aus den Rotoren den Antrieb, aus den abgerissenen Flügeln bauten sie die Kufen, und das Cockpit liessen sie, wie es war, und benutzten es als Fahrerkabine. Es dauerte jedoch zwei Tage, bis der Düsenschlitten fertig war. Der Sohn erklärte Jury, wie man den Düsenschlitten steuerte. Nach zwei Stunden langer holpriger und eiskalter Fahrt kamen sie dann endlich hungrig und durchgefroren im nächstgelegenen Dorf an. Dort freuten sich alle riesig. Am Abend gab es dann noch ein riesiges Willkommensfest, bei dem alle zusammen sangen und froh waren, dass sie überlebt hatten. Spät am Abend tanzte Jury noch auf dem Tisch.