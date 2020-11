«Klub der jungen Dichter» - Jetzt gehts los: Wir starten mit der Publikation der besten Texte Nicht weniger als 5158 jungen Autorinnen und Autoren machten beim diesjährigen Schreibwettbewerb unserer Zeitung mit. Ab Dienstag, 24.11.2020 publizieren wir täglich zwei der besten Storys.

Illustration zur ersten Geschichte, die wir publizieren. Bild: Tiemo Wydler

«Spannung», so lautete das Oberthema des diesjährigen Wettbewerbs, und dazu haben wir drei Textanfänge zur Auswahl vorgegeben. Aus den insgesamt 5158 Einsendungen, der höchsten Zahl seit sieben Jahren, haben wir in Zusammenarbeit mit Studierenden der pädagogischen Hochschule Luzern 40 Texte ausgesucht, welche nun sowohl in der Printausgabe als auch auf dem Online-Portal unserer Zeitung erscheinen. Jeden Tag gibt es zwei neue Geschichten.

In den nächsten Wochen ermittelt die Jury um Jugendbuchautor Carlo Meier die Preisträger. Diese kommunizieren wir Mitte Dezember. Online können unsere Leserinnen und Leser um die Vergabe eines Spezialpreises mitvoten.