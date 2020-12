Klub der jungen Dichter Korruption Noel Koch, Rickenbach, schildert im «Klub der jungen Dichter», wie ein Reporter die Machenschaften des «fetten Bronzo» aufdeckt und dabei viel einstecken muss.

Noel Koch, Rickenbach, 2. Kanti

Als ich nach Hause kam, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Mein Hotelzimmer wirkte aufgeräumt, doch etwas fehlte. Das spürte ich. Es war eine gruselige, gespenstische Atmosphäre. Weit weg begann ein Hund zu bellen. Der tiefe, breite Fluss plätscherte vor sich hin. Ansonsten war alles totenstill. Ich sah mich genauer um, und da sah ich es: Meine Kamera fehlte! Ich war aufgeschmissen! Meine Kamera war das wichtigste aller Arbeitsutensilien, die ich besass! Als Reporter musste man alles ablichten! Ich hatte bereits alle Infos, um Bronzo auffliegen zu lassen! Man würde mich gnadenlos feuern! Ich hatte meinem Boss einen zweiseitigen Bericht versprochen! Nun war alles weg. Einfach fort!

Doch ich erzähle euch lieber die ganze Geschichte: Ich war an einer Story dran, es ging um die ungarische Regierung. Ich musste für meine Zeitung in Wien herausfinden, ob der Präsident von Ungarn, Youri Dabrozor (unter Reportern auch «der fette Bronzo» genannt), korrupt sei. So fuhr ich in einem alten, verlotterndem Zug nach Budapest.

Dort angekommen, ging ich sofort zum Parlamentsgebäude. Ich stöberte in diesem riesigen Gebäude herum, bekam kleine Tipps von Regierungsmitgliedern, wurde dreimal von den breitschultrigen Wachmännern rausgeschmissen. Doch schliesslich traf ich auf jemanden, der mir sehr gute Tipps gab. Er berichtete, um mehr über Bronzo herauszufinden, müsste ich heute Abend um Punkt neun Uhr am Hintereingang des Palace Hotels sein, denn dort führte Dabrozor angeblich seine Aktivitäten durch. Da es erst kurz vor halb drei war, zog ich mich in mein Zimmer zurück, um noch ein wenig Schlaf zu kriegen.

Um 20.30 Uhr lief ich los. Es war kalt geworden, ich schlotterte in meinem dünnen T-Shirt. Die Strassen waren gefüllt von Touristen, eleganten Geschäftsmännern und zerlumpten Bettlern. Man sah das Palace Hotel schon von weitem. Es war kolossal. Ich traf mich mit meinem Informanten am Hintereingang. Dort war es weniger Kolosseum. Eher wie unter Hempels’ Sofa. Er führte mich hinein. Es war wahnsinnig, was Bronzo dort alles machte. Von illegalen Hunderennen bis zu Kokain-Geschäften war alles dabei. So viele Fotos auf einmal hatte ich noch nie gemacht!

Am nächsten Morgen ging ich alle Fotos durch. Jedes einzelne ein Volltreffer! Ich ging kurz runter ins kleine Foyer, um mir einen Drink zu genehmigen. Danach ging ich wieder hoch. Doch ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte, und tatsächlich: Meine Kamera war weg!

Plötzlich ging alles Schlag auf Schlag: Zwei mit langen Messern bewaffnete Männer sprangen aus dem kleinen Bad. Aus Reflex griff ich nach einer grossen Vase und warf sie einem der Angreifer volle Kanne ins Gesicht. Er plumpste wie ein Sack Kartoffeln auf den Boden. Er war ausgeschaltet. Doch mein anderer Gast war noch bei vollem Bewusstsein. Er griff mich an, ich wehrte mit Stühlen und Büchern ab, welche sogleich in tausend Stücke zersprangen. Irgendwie erreichte ich das Telefon. Ich griff zum Hörer, doch diese kleine Abwehrpause nutzte er aus. Er stach zu. Der Schmerz war stechend. Ich fiel zu Boden. Er ging von mir ab, dachte wohl, ich sei tot. Ich spürte, wie der Teppich unter mir nass wurde von meinem Blut. Er schleifte seinen Freund hinaus. Sie waren weg. Mit letzter Kraft griff ich zum Hörer und tippte die 112 ein. Dann wurde alles dunkel.

Ich erwachte im Spital wieder. Mein Boss kam zu mir. Er sagte, dass der Laptop gefunden wurde. Die Bilder waren schon darauf heruntergeladen worden. Bronzo wurde verhaftet, sowie seine Mittelsmänner. Tja, das kommt davon, wenn man sich nicht an das Gesetz halten will!