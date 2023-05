Klub der jungen Geschichten Das Abenteuer Raphael Arnold, Silenen, 6. Primar

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Doch zurück zum Anfang. Hallo, ich bin Raphi, und das sind meine beiden Brüder Luki und Noahno, wir sind Drillinge. Wir wohnen mit unseren Eltern in einem alten Haus im Wald.

Ich und meine Brüder waren mal wieder allein zuhause. Weil unsere Eltern arbeiteten. Wir spielten Verstecken im Keller. Plötzlich sahen wir es funkeln und glitzern aus dem Schrank. Wir gingen zur Tür und öffneten sie. Doch dann zog es uns durch die Tür, so begann das grösste Abenteuer unseres Lebens.

Als wir uns wieder gesammelt hatten, bemerkten wir, dass wir fünf Herzen über den Köpfen hatten. Dann wurde uns alles klar: Wir waren in einem Videogame. Da sahen wir die erste Aufgabe, wir sollen das Grab des John Mikenbeker finden. Wir machten uns auf die Suche, doch urplötzlich schossen Pfeile an uns vorbei. Da erkannten wir, dass überall Fallen waren. Wir mussten sehr gut aufpassen, dass wir nicht in eine Falle traten.

Als wir das Grab gefunden hatten, war dort ein Schlüssel, und gerade vor uns war eine Tür. Wir gingen zur Tür und öffneten sie mit dem Schlüssel. Als wir die Tür aufschoben, konnten wir unseren Augen nicht trauen. Es erstreckte sich vor unseren Augen ein riesiges Universum. Da kam schon die nächste Aufgabe: «Ihr sollt in das Schloss gehen. Dort wartet etwas auf euch.» Die drei Jungs machten sich auf den Weg. Aber sie fanden das Schloss nicht, doch plötzlich sahen sie einen Turm, sie kamen immer näher, und dann standen sie vor der Tür. Sie machten die Tür auf und erstarrten. Als sie sich wieder bewegen konnten, waren sie überwältigt. Sie sahen da ihre Traumwelt, sie konnten sich entscheiden, ob sie hierbleiben oder wieder zurück in die normale Welt wollten. Sie waren sich sofort sicher, dass sie wieder zurückgehen wollten, und so endete das Abenteuer.