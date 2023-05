Klub der jungen Geschichten Das Labyrinth Eline Hofer, Luzern, 2. Sek

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Vorsichtig ging ich auf den uralten Schrank zu, der seit ich mich erinnern kann, in unserem Keller steht. Die Ecken waren abgewetzt und das dunkle Holz hatte überall Löcher.

Das Licht, das daraus zu scheinen schien, zog mich wie magisch an. Die Tür war nur einen spaltbreit geöffnet, und trotzdem durchflutete das Licht fast den ganzen Raum. Vorsichtig öffnete ich die knarrende Holztür und wurde augenblicklich von dem Licht verschluckt.

Ich spürte harten Stein unter meinem Rücken. Langsam öffnete ich meine Augen und betrachtete meine Umgebung. Ich lag in einem Gang. Alles war aus dunklem Stein. Wie in einer Höhle, und an den Wänden hingen Fackeln, die den Gang spärlich beleuchteten. Der Schrank musste eine Art Portal zu einer anderen Welt sein. Langsam bekam ich Panik. «Wo war ich hier gelandet, und wie komme ich hier wieder weg?» Gerade als ich diesen Gedanken fertig gedacht hatte, ertönte eine Stimme, die mir durch Mark und Bein ging. «Willkommen Lisa, ich habe lange auf dich gewartet, es waren schon viel zu lange keine Besucher mehr in meinem Labyrinth»! Vorsichtig richtete ich mich auf. Ich war hier also in einem Labyrinth. Bevor ich noch weiter nachdenken konnte, ertönte wieder die Stimme: «Ich erkläre dir jetzt die Regeln meines Labyrinths. Du musst den Weg herausfinden. Achte auf deine Umgebung, und wenn du hinter dir das Geräusch von Sand, der auf den Boden fällt, hörst, rate ich dir zu rennen.» Ich stand stocksteif da und lauschte. Nichts mehr war zu hören, also machte ich mich auf den Weg. Vorsichtig lief ich den Gang entlang, in dem jeder meiner Schritte widerhallte. Als ich am Ende angekommen war, sah ich, dass sich der Gang in zwei weitere Gänge verzweigte. Ich entschied mich für den linken, denn im rechten erkannte ich, sehr zu meinem Unbehagen, eine Sandspur. Welche Kreaturen liefen hier herum?



Langsam spürte ich wieder die Panik in mir hochkommen, doch dann sah ich plötzlich ein Licht am anderen Ende des Ganges. Ich blieb stehen. Das musste der Ausgang sein, dachte ich und spürte die Erleichterung durch meinen Körper strömen. Doch plötzlich hörte ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren liess. Hinter mir hörte ich rieselnden Sand auf den Boden fallen. Ich schaute nicht, was mich verfolgte. Ich rannte. Ich rannte in die Richtung des Lichts, das plötzlich so unendlich weit weg schien. Das Geräusch hinter meinem Rücken wurde immer lauter, aber das Licht kam quälend langsam näher. Ich rannte und rannte, und gerade als ich dachte, dass die Kreatur mich erreicht hatte, umschloss mich das Licht.

«Lisa, Lisa!» Mit einem Ruck wachte ich auf. Ich lag in meinem Bett und es war bereits hell draussen. Ich war schweissgebadet. So einen Albtraum hatte ich schon lange nicht mehr. Meine Mutter stand in meinem Zimmer. «Hast du schon mal auf die Uhr geschaut?» Ich schaute auf meinen Wecker und stellte fest, dass ich verschlafen hatte. Ich war spät dran für die Schule. Im Eiltempo zog ich mich an, für Frühstück reichte die Zeit nicht mehr, und sprintete in Richtung Schule.

Ein wenig später ging Lisas Mutter in den Keller, um ausgemistete Kleider zu versorgen. Plötzlich bemerkte sie ein Knirschen unter ihren Fusssohlen, und sah, dass eine lange, feine Sandspur aus dem alten Schrank ihrer Urgrossmutter führte.