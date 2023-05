Stadt Luzern Carparkplatz Inseli wird per 1. Juni geschlossen – Stadt schafft neue Haltestellen in Bahnhofsnähe

Als Ersatz für die wegfallenden Haltestellen am Inseli stehen neu je zwei Carhalteplätze am Inselquai sowie am Bahnhofplatz beim Schiffssteg 1 bereit.