Klub der jungen Geschichten Der Talisman Lino Stahl, Schindellegi, 2. Kanti

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Sie sass auf dem Trottoir in der Nähe meiner Schule, wie jeden Tag an der gleichen Stelle. Ihre roten Haare waren zerzaust und sie trug mehrere Schichten dreckige Kleidung, um sich vor der Kälte zu schützen. Bisher war ich immer an ihr vorbeigelaufen, aber an dem Tag war irgendetwas anders. Eigentlich hatte ich keine Zeit, da ich in der ersten Stunde einen Deutschvortrag halten musste, der sehr wichtig war, weil ich in dem Halbjahr sehr schlechte Noten hatte und es darum ging, nicht in dem Fach durchzufallen. Aber sie tat mir leid und ich wollte ihr helfen. Meine Eltern hatten mir beigebracht, dass es wichtig ist, anderen Menschen zu helfen, wenn man kann.

Als ich meine zwei Franken in ihren Hut geworfen hatte, kam keine Reaktion, also entfernte ich mich. Doch als ich ging, hörte ich eine durchdringende Stimme: «Warte!» Ich drehte mich um, da ich ein Dankeschön erwartete. Ich sah, dass sie ihren Kopf erhoben hatte und mich mit ihren grünen stechenden Augen anstarrte. Sie polterte: «Ist das alles?» Ich war schockiert. Zwei Franken waren für mich sehr viel Geld. Doch dann beschloss ich, ihr trotzdem einen weiteren Franken zu geben. Ich entfernte mich wieder, aber dann hörte ich die Stimme erneut. Ich wandte mich zu ihr und sah, wie sie auf mich zukam. Ich hatte Angst, aber war auch neugierig, was sie jetzt machen würde. «Du bist ein guter Junge. Ich habe etwas für dich», hauchte sie. Sie griff in ihre Tasche und holte einen dreckigen kleinen Beutel hervor. Sie drückte ihn mir in meine Hand, wobei ihre Hand meine berührte, was sich komisch anfühlte. «Das hat mir jemand vor vielen Jahren geschenkt. Es hat mir in vielen schwierigen Zeiten geholfen. Ich hoffe, es hilft dir auch.» Ich wusste nicht ganz, was ich davon halten sollte, also rief ich panisch: «Danke!» und lief schnell zur Schule, ohne mich noch einmal umzudrehen.

Als ich ankam, hatte der Unterricht noch nicht begonnen. Daher schaute ich neugierig in den Beutel hinein. Darin befand sich ein Stein, in den etwas Unleserliches eingeritzt war. Der Lehrer kam in das Klassenzimmer und ich steckte den Stein schnell in meine Hosentasche. Ich war als Erster an der Reihe mit meinem Vortrag. Ich stand auf und ging nach vorne. Meine Hände waren schweissnass und die Gedanken rasten in meinem Kopf. Ich schaute die abwartenden Gesichter meiner Mitschüler und meines Lehrers an. Mir wurde noch heisser und plötzlich hatte ich alles vergessen. Nervös steckte ich meine Hände in meine Hosentaschen, wobei meine rechte Hand den Stein berührte. Er war rund und kühl, was mich beruhigte. Nach ein paar Sekunden merkte ich, wie ich immer ruhiger und klarer wurde. Während ich den Stein umfasste, kamen die Wörter wie automatisch aus meinem Mund und ich flog förmlich durch den Vortrag. Als ich fertig war, schaute ich zu meinem Lehrer hinüber, der sich lächelnd bei mir bedankte.

Nach dem Schulschluss ging ich zu dem Platz der Obdachlosen, um ihr zu erzählen, dass der Stein mir tatsächlich geholfen hatte. Doch die Obdachlose war verschwunden. Ich habe sie nie wieder gesehen.