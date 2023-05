Klub der jungen Geschichten Die Twijan-Zwillinge Livia Thalmann, Cham, 1. Sek

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Zwei Franken waren nicht viel, aber für mich war es mehr als genug. Ich hatte sie von einem der anderen Waisenkinder gestohlen. Aber ich fühlte mich nicht schlecht. Denn das Kind hätte das Geld sowieso nur für Süssigkeiten ausgegeben. Ich bin in einem Waisenhaus aufgewachsen, und hatte keine Ahnung, wer meine Eltern waren. Eigentlich wollte ich mir von dem Geld auf dem Markt ein Sandwich kaufen. Doch mein Bauchgefühl sagte mir, dass ich das Geld nicht so selbstsüchtig benützen sollte. Die Frau am Strassenrand benötigte es mehr.

Da blickte sie auf. Für einen Moment starrten wir uns nur an. Der Schock war ihr ins Gesicht geschrieben. Ich sah wahrscheinlich gleich aus, und mit gleich meine ich gleich. Denn das Mädchen, das da am Strassenrand sass, sah aus wie ich. Sie hatte die gleichen braunblonden Haare, bei ihr waren sie einfach ein wenig verfilzt. Und ihre Augen hatten die gleiche türkise Färbung. Sogar das gleiche Muster. Sie hatte Sommersprossen genau wie ich. Und sie hatte sogar den schwarzen Punkt im Auge für den mich die anderen Waisenkinder immer ausgelacht hatten. „Du siehst aus wie ich!“, stiessen wir beide gleichzeitig hervor. Konnte es sein, dass ich eine Schwester hatte? Es war möglich, denn ich wusste ja auch nicht, wer meine Eltern sind. „W-wie heisst du?“, fragte ich mein immer noch geschocktes Gegenüber. Sie antwortete mir mit der Stimme, die auch meine sein könnte: „Mein Name ist Yasmin Tjin, und deiner?“. Ich wurde schneeweiss im Gesicht. Tjin war auch mein Nachname. Also war sie tatsächlich meine Schwester. Ich begann zu weinen, und das bestätigte, dass ich dachte, was sie dachte. Ich half ihr auf, und brachte sie in das Waisenhaus, in dem ich seit fünfzehn Jahren lebte.

Es gab kein vorher, denn ich war da, seit ich denken konnte. Zum Glück hatte ich ein eigenes Zimmer, denn nur so konnten wir ungestört reden. Wir begannen uns über unsere Eltern auszutauschen. Sie konnte sich auch nicht daran erinnern. „Doch manchmal, wenn ich versuche mich zu erinnern dann sehe ich ein blaues Tor, aus dem ein grelles Licht dringt. Und hinter dem Tor eine Welt, die nicht wie unsere ist.“, sagten wir wie aus einem Mund und ehe wir weiterdenken konnten, umfasste uns ein Licht so grell wie das aus unseren Erinnerungen.

Und das Nächste, was wir spürten, war ein Mensch, der uns umarmte. Die Frau war ein wenig grösser als wir, und sah aus wie eine ältere Version von uns. Ich erkannte sie sofort - es musste einfach unsere Mutter sein. „Morrigan? Yasmin?“, fragte sie uns und wir nickten. Jetzt wusste ich es ganz genau. Es war wie ein Fluch, der aufgelöst wurde, als sie meinen Namen nannte. Alle Erinnerungen kamen zurück. An die Welt, die unser Zuhause war, bis zu dem Moment als Yasmin und ich an unserem dritten Geburtstag beim Spielen aus der Tür in die Menschheit fielen. Twijan die Welt des Guten und Bösen - die Welt, die das Gute und Böse in der Menschheit im Gleichgewicht halten sollte. Die Welt, wo jeder eine zweite Hälfte hatte. Und an meinen Vater, der die Welt regierte. Ich hatte meine gute Hälfte gefunden. Das Gute und das Böse von Yasmin und mir war im Gleichgewicht. In Gedanken dankte ich dem Waisenkind, dem ich die zwei Franken gestohlen hatte, denn dank ihr fand ich meine gute Hälfte, und fand den Weg nach Hause.