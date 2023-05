Klub der jungen Geschichten Die Zauberei Valentin Nierle, Büron, 6. Primar

Ich warf der Obdachlosen 2 Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Auf einmal konnte ich Mathematik. Ich weiss nicht wie, aber jetzt plötzlich konnte ich ganz einfach ausrechnen, wie viel Geld in ihrem Hut lag. Das war für mich komisch, denn ich hatte eigentlich immer eine Mathematikschwäche. Die Frau lächelte mich an, stand auf und sagte mit einer ächzenden Stimme: «Folge mir.»

Ich folgte ihr, doch ich vertraute ihr nicht ganz. «Ich warte schon seit langer Zeit auf dich», sagte die Frau. Sie ging an eine Stelle, wo niemand sie sehen konnte. Sie zeigte mir ein Zeichen. Das Zeichen sah so aus; es war eine Linie über einen Ring gezogen. Ich fragte: «Was ist das?» Sie antwortete: «Ich bin eine Hexe.» Ich bekam es mit der Angst zu tun. «Ich bin nicht eine böse Hexe, die Leute denken immer Hexe gleich böse, doch es gibt keine bösen Hexen. Wir Hexen und Zauberer erkennen immer, welche Leute Hexen oder Zauberer werden können.»

Die Hexe zog ihren Zauberstab hervor, sie machte einen Kreis und plötzlich sah man in dem Kreis ein Video wie Zauberer wild umherlaufen. «Geh hinein». Ich war neugierig und deshalb ging ich rein. Die Hexe folgte mir. Als wir drinnen waren, führte sie mich in einen Raum. In dem Raum war ein weisser Tisch, der Raum hatte ausserdem grüne Wände. Sie fragte mich: «Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe?» Darauf sagte ich: «Blau.» Die Hexe zeigte mit ihrem Zauberstab auf jede der vier Wände, und alle Wände wurden auf einmal blau. Ich sagte völlig verwirrt: «Wie haben sie DAS gemacht?» Sie sagte plötzlich mit normaler Stimme: «Zauberei! Möchtest du das auch lernen?» Und ich nickte strahlend. «Kennst du eigentlich Alfred Ziton?» fragte sie. Ich sagte: «Ja, woher kennen sie meinen Mathelehrer?» «Er ist der Präsident der GHUZ.» «GAO was?» «GHUZ, Geheime Hexen Und Zauberer. Du hast wahrscheinlich gemerkt, dass du plötzlich keine Mathematikschwäche mehr hast, oder?» «Ja, das habe ich». «Herr Ziton hat mir von deiner Mathematikschwäche erzählt und da habe ich die verschwinden lassen. Komm mal mit», sagte sie. «Wir gehen jetzt zum Prüfungsort. Wir haben nicht mehr viel Zeit die Prüfung fängt gleich an.»

Wir gingen wieder zurück durch das Portal. «Wir müssen zum Eingang vom Einkaufszentrum. Komm wir haben nur noch eine Minute.» Ich sah eine alte Frau mit ihrem Rollator, doch plötzlich stürzte sie. Die Hexe sagte: «Dafür haben wir jetzt keine Zeit, komm!» Doch ich antwortete: «Nein, wir müssen ihr helfen.» Die alte Frau stand auf, ich war verwirrt. Sie kam auf uns zu, lief an uns vorbei, und ich fragte sie: «Alles okay?» Aber sie antwortete nicht. Ich folgte ihr, und plötzlich blieb sie stehen. Niemand konnte sie sehen und auf einmal wurde aus der alten Frau, Herr Ziton. «Also diese Zauberei ist schon sehr eigenartig», sagte ich. Herr Ziton lachte. Dann fiel mir die Prüfung ein und ich wollte losrennen, aber es ging nicht. «Du musst nicht mehr zur Prüfung», meinte er. «Also habe ich es nicht geschafft?» «Doch», sagte Herr Ziton, und gleichzeitig überreichte er mir einen Zauberstab. «Herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden. Du hilfst lieber Menschen, und das haben wir geprüft.» Herr Ziton machte wieder einen Kreis mit seinem Zauberstab, und diesmal kamen sie in einen Raum mit einem Durchgang. «Lauf hindurch», sagte die Hexe. Ich lief hindurch und plötzlich konnte ich zaubern. Die Wände konnte ich blau machen. «Ich bin übrigens Adelina. Jetzt hilfst du uns bei der Bekämpfung der Bösen.»