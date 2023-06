Klub der jungen Geschichten Eine Geschichte aus vergessenen Jahren Paula Fleischli, Udligenswil, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Eine Schranktüre war ein spaltbreit geöffnet, also machte ich ihn auf. Im Schrank lagen drei Schriftrollen. Ich griff nach einer und nahm sie aus dem Schrank.

Auf der Schriftrolle stand: «Hallo, ich bin Gaia und bin 12 Jahre alt. Ich habe fünf Geschwister, davon zwei Schwestern namens Eros und Sky und drei Brüder namens Aither, Uranos und Pontos. Ich lebe in Athen. Als ich vier Jahre alt wurde, bekam ich eine besondere Gabe. Diese Gabe erlaubt mir mit Athene, Persephone und Hera zu sprechen. Nun beginne ich.

Als ich 9 Jahre alt war, sagte Athene, dass ich an eine spezielle Schule für Töchter von den ‹guten› Athenern angenommen werde. Nach zwei Wochen geschah das Unglaubliche. Ich, als Tochter von einem Seefahrer, wurde an der Spezialschule von Athen aufgenommen. Einen Monat später wollten dann meine Eltern nach Sierra Leone segeln. Hera meinte, als ich ihr die Sache mit Sierra Leone erzählte, dass meine Familie und ich nicht gehen sollten, weil das Schiff sinken würde und meine Familie in Gefangenschaft genommen werden. Nach diesem Satz versuchte, ich meine Eltern zu überzeugen, nicht nach Sierra Leone zu segeln. Ich konnte sie zum Glück überzeugen.

Zwei Jahre später kamen meine Geschwister Uranos, Aither und Sky zur Welt. Sie sind Drillinge und 11 Jahre jünger als ich. Als ich dann 12 Jahre alt wurde, erweiterten sich meine Kräfte. Jetzt kann ich auch mit Demeter und Hestia sprechen. Ich sprach am ersten Tag mit Demeter und Hestia. Sie dachten, dass ich später, wenn ich erwachsen bin, eine Schriftgebildete und am Gerichtshof in Athen arbeiten werde. In zwei Wochen werde ich 13 Jahre alt und in einem Monat ziehe ich nach Himera, um dort meine Lehre zur Schriftgebildeten fortzusetzen. Ausserdem werde ich dort die Regel des Gerichtshofes lernen.

Mit freundlichen Grüssen, Gaia.»

Ich schaute, wann dieser Brief geschrieben wurde. Es stand ein Datum, das ich nicht lesen konnte. Ich hörte die Kellertüre und erschrak. Ich schloss den Schrank, aber die Schriftrolle hatte ich noch in der Hand. Ich brachte die Schriftrolle zu den Archäologen. Nach zwei Wochen kam eine Rückmeldung. Es war ein Brief aus dem Jahr 400 vor Christus.