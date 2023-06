Klub der jungen Geschichten Ella? Rahel Rölli, Nottwil, 3. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Drei Monate später.

Ich laufe durch die dunklen Strassen von New York. Mit meinem Kopfhörer an, durch die laute Musik dröhnt. Das ist mein alltäglicher Weg von der Arbeit nach Hause. Mit meinem Kaffee in der Hand biege ich in eine kleine Gasse ein. Sie führt direkt zu meiner Wohnung. Die Wände sind mit dunklen Backsteinen überzogen. Durch die Musik hindurch, höre ich das leise Geräusch meiner Schuhe. Ich müsste mir schon längst neue besorgen, doch ich schiebe es immer wieder auf.

Ich nehme meine Kopfhörer raus. Meine Hände bewegen sich schon in Richtung meiner Tasche, um die Kopfhörer darin zu verstauen. Doch meine Hand zittert auf einmal zu fest. Dabei lasse ich sie fallen. Ich schnaube frustriert. In letzter Zeit lasse ich oft Dinge fallen. Ich bücke mich nach unten und greife nach ihnen, in mir fängt sich alles an zu drehen und meine Hände verfehlen mehrere Male die Kopfhörer. Meine Beine lassen nach und ich falle auf meine Beine. Es schmerzt, als ich auf meinen Knien lande. Der kalte Asphalt unter mir ist kalt und nass. Mein Kopf dreht sich und ich sehe vor mir nichts mehr ausser Bildern von der Nacht vor drei Monaten. Vor mir blitzen immer wieder neue Bilder auf. Das Blut das über meine Hände floss und die lauten Stimmen, höre ich laut in mir.

Meinen Atem geht schnell und ich höre wie mein Puls sich wieder beruhigt. Meine Hand liegt auf meinem Kopf, der immer noch dröhnt von vorhin. Ich versuche mich zu beruhigen, doch in mir ist ein einziges Chaos, schon seit Monaten. Meine Beine bewegen sich wie von alleine. Ich laufe weiter und weiter. Ich weiss nicht wohin, doch ich kann nicht stehen bleiben. Nach kurzer Zeit nehme ich wahr, dass mir Schritte folgen. Ich ignoriere es und laufe weiter. Ich mache mir keine Gedanken, wer das sein könnte.

«Ella?», ertönt eine ruhige Männerstimme hinter mir. Die Schritte werden immer schneller und die Gestalt nähert sich. Ich kann mich nicht bewegen. Diese Stimme kenne ich haargenau, sie verfolgte mich die letzten Monate immer wieder. Zuvor war es meine liebste Stimme die mich beruhigte, doch seit jener Nacht, erweckt sie in mir nur Angst und Verzweiflung. Er steht jetzt wenige Meter vor mir und ich kann seine Atmung hören und spüren. Ich kann mich noch immer nicht bewegen, was Panik in mir auslöst. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Als er noch näherkommt, zucke ich. Es erlöst mich aus meiner Stare. Meine Bewegungen sind schnell. Zu schnell um sie selbst wahr zu nehmen. Ich drehe mich von ihm weg und renne um mein Leben.

«Ella! Bleib stehen.» Seine Stimme ist lauter als zuvor. Ich kann nicht unterscheiden ob er es wieder und wieder sagt, oder ob es sich nur in meinem Kopf wiederholt. Er folgt mir nicht. Jedenfalls dachte ich es, doch diese Hoffnung erstirbt. Um mein Handgelenk herum hält mich etwas zurück. Seine Warme Hand die auf mir liegt, habe ich schon lange nicht gespürt. Ich merke, dass es sich nicht lohnt, immer wieder weg zu laufen. Er wird mich immer wieder finden und genau das gleiche immer und immer wieder sagen.

«Wir müssen über diese Nacht reden Ella.», seine Stimme ist rau.

«Da gibt es nichts zu bereden, Ian.» Ich nenne ihn jetzt auch bei seinem Namen, wie er es tut. Doch in seinem Gesichtsausdruck verändert sich nichts. Er lässt sich nicht anmerken, dass ich ihn bei seinem richtigen Namen genannt habe. Den der er mir mehrere Monate vorenthalten hat. Er hat mich belogen und anschliessend ausgenutzt.