Klub der jungen Geschichten 2023 Wir starten den täglichen Countdown bis zu den Siegertexten: Das sind die Fünftplatzierten aus den beiden Kategorien Die Entscheidungen im diesjährigen «Klub der jungen Geschichten» sind gefallen. Ab heute publizieren wir bis Freitag als Countdown die Ränge 5 bis 1 in den beiden Kategorien.

Platz 5 in der Kategorie Primar geht an Zoé Stupala, Hünenberg. Sie überzeugte die Hauptjury unter dem Präsidium von Jugendbuchautor Bruno Blume mit ihrer berührenden Story «Flower». Platz 5 in der Kategorie Oberstufe geht an Lino Stahl, Schindellegi. Seine spannende Geschichte «Der Talisman» konnte ebenfalls die Hauptjury begeistern.

Über 900 Texte haben wir beim diesjährigen «Klub der jungen Geschichten» publiziert, über 300 Schulklassen haben teilgenommen – und damit rund 6000 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Zentralschweiz. Hier können Sie alle Texte lesen.