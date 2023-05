Klub der jungen Geschichten Das Rätsel des Geldes Lia Meier, Kriens, 2. Sek

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Auf einmal waren um mich herum ganz viele Münzen. Ich sah mich verwirrt um und erkannte, dass ich in einem Hut war. Nicht irgendeinem Hut, nein, dem Hut, in den ich gerade zwei Franken geworfen hatte. Was war nur los? Ich schaute an mir runter und erschrak gleich nochmals zu Tode. Ich war der Zweifränkler, den ich vorher noch in den Hut geworfen hatte! Diesen erkannte ich, weil er einen kleinen roten Strich gehabt hatte. Völlig verwirrt wurde ich plötzlich hochgenommen und in ein Portemonnaie verstaut. Die Obdachlose nahm mich kurze Zeit später aus ihrem Portemonnaie und bezahlte ihr Essen mit mir. Unsanft wurde ich in die Kasse gestopft. Irgendwann landete ich in einer dunklen Kiste. Nach einer Weile hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt und ich erkannte, dass ich in einem Schliessfach in einer Bank war. Prompt hörte ich laute Sirenen, die Schliessfachtür wurde grob aufgemacht und ein grosser Mann mit Sturmmütze nahm mich und alles andere, was in dem Schliessfach war, heraus und stopfte mich in einen alten muffigen Sack. Ich wurde richtig durchgeschüttelt, woraus ich schloss, dass er wohl rannte. Dann fiel ich durch ein Loch im Sack nach draussen, direkt in ein Gulliloch.

Ich landete in einem stinkenden Kanal. Es war stockdunkel und von überall sah ich rote Augen, die mich anstarrten. Noch bevor ich richtig realisieren konnte was genau passiert war, zog mich der Strom des Abwassers, das durch den Kanal floss, mit. Ich rutschte immer schneller, stiess mir ein paar Mal meine Kanten an und floss dann mit sehr viel Tempo in ein Becken. Der Strom zog in eine Richtung und ich versuchte krampfhaft, mich irgendwo festzuhalten, so gut eine Münze das halt eben kann, doch ich wurde mitgerissen. Vorne kamen irgendwelche Stäbe in Sicht, da erinnerte ich mich an eine Führung durch eine Kläranlage, die wir mit der Schule gemacht hatten. Da war ich wohl gelandet. Ich kam bei den Stäben zum Stehen. So wartete ich ewig lange und war schon halb erfroren, als mich irgendwann ein Mann mit feuerroten Haaren und einer Kartoffelnase in die Hand nahm und laut rief: «Ha! Schaut mal, ein Zweifränkler!», und mich in seine Hosentasche steckte.

In der Hosentasche blieb ich ein paar Tage, bis ich schliesslich in ein Sparschwein gesteckt wurde. Dort erzählte mir ein Fünffränkler, dass ihm genau das gleiche passiert war und ihm jemand gesagt hatte, dass wir nur dann wieder zu Menschen werden, wenn uns jemand in den Hut der Obdachlosen werfen würde. Und so blieb ich jahrelang eine Münze. Ich erkannte, dass Geld nicht alles ist und wir Menschen uns lieber um unsere Mitmenschen kümmern sollten.