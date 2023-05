Klub der jungen Geschichten Das Schicksal meines Kollegen Vivienne Bucher, Sempach, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher… Das denke ich jetzt, nach 50 Jahren. Ich war 19 Jahre alt. Ich habe damals entschieden, eine grosse Bergtour zu machen, obwohl die Bewohner vom Himalaya-Gebirge an diesem Tag dringend davon abgeraten haben. Sie waren der Meinung, dass ein Wetterumschlag in Sicht war.

Mein Kollege und ich hörten nicht auf die Vorhersage. Diesen Berg haben nur wenige vor uns bestiegen und sind nie wieder zurückgekommen. Deshalb wollten mein Freund und ich unbedingt dieses Abenteuer wagen, um zu zeigen, dass es doch möglich ist. Als mein Freund und ich endlich zu unserer Bergtour aufbrachen, waren wir noch voller Tatendrang.

Plötzlich änderte sich das Wetter tatsächlich schlagartig, so wie es die Einheimischen vorausgesagt haben. Als wir durch den dichten Nebel irrten und uns der Schnee heftig ins Gesicht peitschte, blickte ich kurz zurück, um mich mit meinem Freund auszutauschen. Da erschrak ich sehr, denn ich konnte ihn nirgends sehen. Ich rief so laut ich konnte in den dichten Nebel nach ihm, doch ich hörte nur den Wind, welcher immer heftiger wurde.

Als ich mich ein paar hundert Meter weiter durch das dichte Schneegestöber kämpfte, erblickte ich eine kleine Hütte. Als ich vorsichtig die Tür öffnete und in den dunklen Raum eintrat, der nur von Kerzenschein erleuchtet wurde, lief mir ein Schauer über den Rücken. Als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, sah ich plötzlich einen alten Mann mit einem langen Bart.

Bevor ich laut aufschreien konnte, begrüsste mich der Mann und bat mich zu setzen. Ich schaute mich skeptisch im Raum um. Als der alte Mann dies bemerkte, forderte er mich abermals dazu auf, mich zu setzen. Immer noch skeptisch setzte ich mich hin. Diese Hütte sah aus, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen. Dass der Wind heftig um die Ecken pfiff, machte die Stimmung auch nicht besser.

Ich erzählte dem alten Mann was geschehen war. Plötzlich murmelt er etwas vor sich hin. Ich konnte es nicht verstehen. Dieses Gemurmel, das sich anhörte wie ein Gebet, sprach er in einer anderen Sprache. Als ich diesem Mann aufmerksam zuhörte zeigte er plötzlich Richtung Fenster. Ich sah, wie der Schneesturm sich langsam auflöste und die Sonne hervorkam. Ich bewegte mich schnell Richtung Tür, wo ich mich für die Hilfe und Gastfreundschaft bedankte.

Als ich mich von der Hütte entfernt habe und mich nochmals umdrehte, war der alte Mann und die Hütte wie vom Erdboden verschluckt und nicht mehr zu sehen. Wieder lief mir dieses unangenehme Schauern über den Rücken. Doch nun musste ich meinen Freund suchen. Ich rief so laut ich konnte Richtung Alpen nach meinem Freund. Meine Stimme prallte an den Bergen ab und kam als lautes Echo zurück.

Plötzlich hörte ich eine leise und ängstliche Stimme. So schnell ich konnte folgte ich der Stimme. Ich fand meinen Freund eingeklemmt in einer Gletscherspalte. Er lebte und das war die Hauptsache. Zum Glück hatte ich ein SOS Feuerwerk Signal in meinem Rucksack und konnte so Hilfe aussenden. Wir konnten beide mit dem Helikopter geborgen werden.

Nach ein paar Wochen Spitalaufenthalt war klar, dass mein Freund wegen seiner schweren Rückenverletzung für immer an den Beinen gelähmt sein wird. Uns war klar, dass wir dieses Unglück hätten vermeiden können, wenn wir nicht so selbstsicher gewesen wären und auf den Rat der Einheimischen gehört hätten. Wir sind immer noch gute Freunde und erzählen unseren Grosskinder oft von dieser Geschichte. Ihnen geben wir den Ratschlag, sich nicht zu überschätzen und manchmal den Rat von anderen ernst zu nehmen.