Klub der jungen Geschichten Das Schweineland Cyril Helfenstein, Geuensee, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich rief Sodom. Als er kam öffneten wir den Schrank. Da sahen wir eine Toilette! Wir dachten uns nichts dabei und wollten wieder hochgehen. Doch gerade als wir uns umdrehten, machte es plötzlich ein Geräusch.

Wir schauten zurück, und da stand ein Schwein! Als wir es gesehen haben, ging es erschrocken wieder in die Toilette. Wir entschieden uns auch mal reinzugehen. Als wir herauskamen, standen sicher einhundert Schweine, wenn nicht noch mehr, vor uns. Da kam das dickste Schwein zu uns. Es fragte: «Seid ihr diese Schweinejäger?» Wir sagten: «Nein, warum?» Das dicke Schwein antwortete: «Es gibt in dieser Gegend ein Schweinejäger.» «Okay, dann gehen wir mal auf die Suche», erwiderten wir.

Nach einem langen Marsch sind wir bei ein paar Schweinen angekommen. Wir schauten um uns herum, aber niemand war zu sehen. Doch plötzlich «ZACK» ein Schwein ist wie vom Erdboden verschwunden. Dann noch eins und noch eins. Dann ergriffen wir unsere Chance und packten ein Schwein. In dem Moment verwandelt sich das Schwein in einen Menschen. Wir fragten den Mann: «Wo sind die Schweine?» Er antwortete: «Sag ich nicht!» Ich packte ihn und trug in zu einer Klippe, wo ich ihn über den Abgrund hielt, und fragte wieder: «Wo sind die Schweine?» «Okay, okay in meinem Versteck.» Ich liess eine Hand los und fragte: «Wo ist dein Versteck?» «Hier gleich um die Ecke», meinte der fremde Mann. «Okay», sagte ich und liess ihn auf den Boden.

Wir sprangen um die Ecke und sahen eine kleine Hütte. Darin war alles voller Schweine. Wir liessen die Schweine frei und gingen zum Anführer. Er freute sich und lud uns zum Essen ein. Wir waren begeistert und gingen mit. Als wir ankamen war alles voller Essen. Es gab Früchte, Reis, Karotten, Karottensuppe, Karottenkuchen usw. Aber das Beste war die Karottensuppe. Als wir fertig gegessen haben, gingen wir nach Hause. Als wir zuhause waren gingen wir glücklich und pappsatt ins Bett.