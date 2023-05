Klub der jungen Geschichten Der böse Zauberer Emmanuelle Proz, Rotkreuz, 4. Primar

Ich warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihm lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Dieser Obdachlose verwandelte sich plötzlich in einen Prinzen und neben ihm war ein Hund gewesen aber dieser Hund verwandelte sich plötzlich in ein schwarzes Pferd! Und ich war mit Gold begraben! «Wieso?» stotterte ich. «Wieso ich das getan habe?», antwortete der Prinz, «weil du mich von meinem bösen Zauber befreit hast! Kauf dir, was du willst. Und nun geh nach Hause.»

«Aber ich habe kein Zuhause», stotterte ich. «Gut, dann kommst du mit mir und wir kaufen dir ein Pony oder Pferd. Ich heisse Benn Jammyn», sagte der Prinz. «Ich heisse Leon», sagte ich. Wir gingen zu einem Händler dort kauften wir ein schwarz-weisses Pferd ihr Name lautete Indiana. Das Pferd des Prinzen hörte auf den Namen Rabenschwarze Nacht und war wirklich Rabenschwarz wie die Nacht. Nun ritten wir auf ein altes Haus zu. Der Prinz erklärte mir, dass in diesem Haus das Tor zum Schloss wäre. Wir ritten ins Haus und öffneten einen Schrank. Plötzlich zog uns etwas hinein und dann standen wir in einer neuen Welt. Benn Jammyn erschrak. «Was ist?» fragte ich. «Siehst du es nicht, das Schloss ist ganz schwarz?» Ich sah hin. Ja, es war wirklich schwarz. «Der Zauberer ist zurück, Leon.»

Nun sagte er: «Wir müssen ihn töten!» «Töten», schrie ich. «Ja», sagte Benn Jammyn. «Aber Trixi wird ihn töten.» «Wer ist das?» «Trixi ist das schlauste Pony, das ich kenne, Leon. Sie kann aus jedem Gefängnis ausbrechen.» «Wo finden wir Trixi?» «Dort beim Apfelbaum.» Sie liefen schnell zum Baum und da fanden sie Trixi mit einem Zahlenschloss im Mund. Sie erzählten Trixi ganz schnell, was sie tun musste. Trixi sprang plötzlich auf und sagte: « Alles klar.» Und weg war sie.

Trixi kam beim Schloss an und ging hinein. Dann sah sie eine Katze und fragte: «Wo ist der Zauberer?» Die Katze führte sie in einen Raum. Trixi bedankte sich und die Katze verschwand. Da kam auch schon der Zauberer und sagte: «Hallo, süsses Pony.» Trixi platzte fast, sie mochte es überhaupt nicht wenn man ihr süsses Pony sagte. «Was darf es denn sein?» Trixi sagte: «Ich will schauen, ob sie sich wirklich in ein Tier verwandeln können.» «Ja sicher», sagte der Zauberer. «Fang an bitte.» «Gut ich möchte, dass sie sich in einen Regenwurm verwandeln.» «Gut», sagte der Zauberer und dann war er ein Wurm. Trixi schnappte den Wurm und schluckte ihn. Dann rannte sie hinaus und sagte zu Leon und dem Prinz: «Ich habe ihn gefressen!» Alle mussten lachen. «Gut Trixi, dafür kriegst du ein extra schweres Zahlenschloss.»