Klub der jungen Geschichten Die Erkenntnis Laurin Steiner, Sursee, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich über den etwas dreckigen Boden, zum nicht wirklich weniger verstaubten Schrank ging, erkannte ich, dass das Licht von einem Buchdeckel kam, auf dem mit Leuchtfarbe Herzchen und Linien aufgemalt waren. Bei näherem Betrachten ergaben die Linien Buchstaben und die Buchstaben ein Name. Nicht irgendein Name, sondern mein Name.

Vor lauter Neugier entnahm ich das Buch dem Schrank, der früher im Schlafzimmer meiner Mutter stand- ich meine, als sie noch lebte. Das Buch roch nach dem sanften Parfüm meiner Mutter. Ich blätterte auf die erste Seite und fing an, Zeile um Zeile, Satz um Satz in mich reinzuziehen und folgendes wollte mir meine Mutter übers Buch sagen:

«Liebe Saimi, diese Geschichte wirst du vielleicht nie erfahren, aber ich möchte es trotzdem irgendwo festhalten.» Diese Worte liessen so viele Emotionen auf einmal auf mich los: Trauer, Angst, Neugier, Freude und Liebe, als wäre ich ein blutiges Stück Fleisch und die Emotionen hungrige Hyänen, die mich mit ihren spitzen Zähnen bearbeiten würden. Mit feuchten Augen las ich weiter.

«Du kannst dich vielleicht noch an das Bild erinnern, das ich immer bei mir trug? Darauf war dein Vater zu erkennen. Jedenfalls gibt es etwas, das ich dir nie erzählt habe. Als ich deinen Vater das erste Mal gesehen habe, haben wir uns gleich verliebt. Wir trafen uns immer öfter und immer, wenn wir uns trafen, kamen wir uns ein Stück näher, bis aus Freundschaft eine Beziehung entstand. Nach ein paar Monaten sagte er, dass er einen Termin hätte. Als ich nachfragte, wurde er komisch und sagte nichts mehr darüber. Das erstaunte mich, da er sonst immer so offen und ehrlich über seine Angelegenheiten sprach. Solche Vorfälle häuften sich, bis ich in anflehte zu sagen, was los wäre.»

Als ich weiterblätterte, spürte ich, dass das Blatt teilweise so aussah, als ob das Papier an einigen Stellen nass war und wieder trocknete - vielleicht hatte sie geweint?

Ich spürte, dass es plötzlich komisch war weiterzulesen, da ich meinen Vater nie kennen lernen konnte. Er verstarb, als meine Mutter im siebten Monat mit mir schwanger war. Doch die Neugier überwältigte mich und ich las weiter.

«Er erzählte, dass die Ärzte etwas in seinem Bauch gefunden hätten. Sie aber nicht wussten, was es war. In derselben Nacht geschah es, du bist entstanden. Ab da an ging es deinem Vater immer schlechter. Seine Spitalbesuche häuften sich. Doch das, was ihn wirklich veranlasste, verwirrt vor sich hin zu reden, wusste ich nicht. Nach dem tagelang niemand von uns mit dem anderen sprechen wollte, begann der Krieg. Ein Konflikt des Präsidenten und anderer mächtiger Leute, die ihr Volk bewusst in den Tod schickten und das schlimmste war, dein Vater musste auch gehen. Er konnte sich nicht mal wehren. Als wäre dein Vater eine Kuh, die krank war und deshalb keinen Nutzen mehr hatte und deshalb zum Schlachthof gebracht werden würde und die Regierung wäre die, die das machtlose Tier erschoss.

Tagelang meldete er sich nicht, mich verliess die Hoffnung. Als die Nachricht in Form eines Briefes eintraf, musste ich ihn nicht lesen, um zu wissen, dass er verstorben ist. Nun schreibe ich diese Worte und möchte dir sagen, dass er für dich gekämpft hat, im Krieg und im Bauch. Was ich sagen möchte, er liebte dich schon als du noch nicht mal geboren warst.» Als ich umblätterte merkte ich, dass die Seite leer war. Ich merkte, dass es mir vorkam, als wären meine Eltern nur halbtot, weil die andere Hälfte mich immer noch über das Buch liebte.