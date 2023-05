Klub der jungen Geschichten Die Gini-Lampe Lara Wapf, Geuensee, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich rief laut nach meiner Freundin und wir gingen gemeinsam in den Schrank. Wir konnten unseren Augen fast nicht trauen. Da war eine Gini-Lampe. Dann kam eine Stimme, die sagte: «Bevor ihr die Gini-Lampe bekommt, müsst ihr getrennt ein Rätsel lösen!»

Ab da gingen wir getrennte Wege. Kim, meine beste Freundin, ging in einen hellen Raum. Ich, Lucy, bin in einen dunkeln Raum gegangen. Kim bekam eine Sonnenbrille. Ich bekam eine Lampe. Kim bekam ihr erstes Rätsel: «Was ist orange und wandert den Berg hinauf?» Kim wusste es! Eine Wanderine. Dann kam eine Katze zu Kim und sagte: «Wenn du die Rätsel nicht lösen kannst, dann siehst du deine Freundin nie mehr.» Das gab Kim einen Schreck.

Dann war ich in meinem Raum an der Reihe. Mein erstes Rätsel lautete: «Was ist weiss und klettert den Berg hinauf?» Ich wusste es: «Eine Lawine, die Heimweh hat!». Dann kam ein Hund zu mir und sagte: «Wenn du die Rätsel nicht lösen kannst, dann siehst du deine Freundin nie mehr.» Ok, das wäre blöd. Aber ich glaube fest daran, dass wir die Rätsel richtig gelöst haben. Dann kamen wir wieder zusammen.

Jetzt kam wieder diese Stimme. Sie sagte: «Ihr habt jetzt beide ein Tier bei euch, das hilft euch. Lucy du hast einen Hund und Kim du hast die Katze. Der Hund heisst Bello und die Katze Sheili.» Okay, die nächste Aufgabe wartete auf uns. Ich ging mit Bello in einen kalten Raum. Wir bekamen eine Decke mit heissem Tee für mich. Kim ging mit Sheili in einen heissen Raum. Sie bekamen kaltes Wasser. Das zweite Rätsel bekam ich. Was ist grün und ist im Sarg? Ich musste überlegen, aber dann wusste ich es. Ein Sterbschen. Richtig, juhu, ich hatte es richtig. Kim war nun die Nächste. Ihr Rätsel war: «Was kann fliegen und hat sechs Beine?» Kim wusste es nicht, aber Sheili die Katze half ihr. «3 Vögel!» Nochmals Glück gehabt, Sheili wusste es. Wir kamen wieder zusammen und haben die Gini-Lampe bekommen. Die Gini-Lampe wird uns in Zukunft drei Wünsche erfüllen. Wir wissen schon ganz genau, dass wir mit diesen drei Wünschen, neue Abenteuer erleben werden. Dieses Erlebnis werden wir definitiv nie vergessen!