Klub der jungen Geschichten Die verlorenen Freunde Leo Yitbarek, Geuensee, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Neugierig schlenderte ich zu dem geheimnisvollen Schrank. Langsam öffnete ich den Schrank. Das Licht blendete brutal, sogar so fest, dass ich den Schrank wieder schliessen musste. Ich öffnete ihn wieder und kniff meine Augen so fest zusammen, wie ich konnte. Da sah ich, dass das Licht gar nicht von einer Lampe kam. Bevor ich reagieren konnte, zog das Licht meinen ganzen Körper an. Ich schrie nach Hilfe, aber aus meinem Munde kam nur ein ersticktes «Argh». Dann war es für eine Weile schwarz…

Ich weiss nicht, wie lange ich da gelegen bin, aber ich hatte das Gefühl, als würde ich auf Steinen liegen. Erschöpft schaute ich mich um. Und ich hatte Recht. Ich lag mitten auf einem Kiesweg. Langsam drehte ich mich um. In meinen Augen tauchten zwei Gestalten auf. Ich erschrak. Aber die zwei lagen auf dem Boden und sie kamen mir bekannt vor! In diesem Moment öffnete eine der beiden die Augen. Sie waren braun. Ich erkannte ihn sofort, es war mein bester Freund Achraf (naja, ich habe zwei beste Freunde, aber egal)! «Achraf bist du es?», schrie ich glücklich. Er antwortete nicht, er starrte mich nur an.

Langsam öffnete auch der andere Junge seine Augen. «Wer seid ihr?», sagte er erschrocken. «Jake!», schrie ich, sogar Achraf war erschrocken. «Seid ihr es wirklich?», fragte er, «Okay, ich mache einen Test. Achraf, was ist das Lieblingsessen von Zack (das bin ich)?», fragte er, immer misstrauischer. Achraf antwortete Pizza, das sogar stimmte. «Zack», ich zuckte zusammen, «aus welchem Land kommt Achraf?», murmelte er, von mir abgewandt. «Frankreich?», antwortete ich unsicher. «Ihr seid es wirklich. Aber wie seid ihr hierhergekommen?», fragte Jake weiter. «Ich vermute, dass wir alle auf demselben Weg hierhergekommen sind. Ihr wisst schon, mit dem Licht im Schrank.» Achraf und Jake nickten. «Was sind das dort für Tunnels?», sagte Jake, sein Blick auf drei Tunnels gerichtet. «Wahrscheinlich sind es Minen», erklärte Achraf, der Schlauste von uns drei. «Teilen wir uns auf?», schlug er vor. «H-Habt ihr denn noch nie Gruselfilme gesehen? Man sollte sich nie aufteilen», stotterte Jake, als ob er einen Geist gesehen hätte. «Jake, das hier ist aber kein Gruselfilm», reagierte ich. «Ist ja gut. Habt ihr eure Handys dabei? Dann können wir uns verständigen.» «Klar!» «Dann, los!»

Jeder von uns ging in einen Tunnel. Mit dem Handy hatten wir zwar keinen guten Empfang, aber genug. Nach einer Weile kam das Sonnenlicht nicht mehr bei uns an und wir hörten uns fast nicht mehr über das Handy. Irgendwann brach meine Verbindung ab. «Jake, hörst du mich? Zack antwortet nicht mehr», plärrte es aus dem Handy von Jake. «Was? Ich verstehe dich nicht.» «Was?!» Dann brach auch diese Verbindung ab. Jetzt war jeder auf sich gestellt.

«Mist, kein Empfang. Keine mobilen Daten, einfach nichts», jammerte ich. In diesem Moment entdeckte ich ein paar unsinnige Kritzeleien. Aber es waren Zahlen. Eine Rechenaufgabe. « 1 + 1 = 4, 1 + 2 = 6, 2 + 2 = 8, 15 + 17 = ? ?!», las ich laut vor, in der Hoffnung, jemand würde mich hören. Dann ging mir ein Licht auf. «Na klar, es ist 64.» Weisst du, wie ich darauf gekommen bin?

«Hallo? Hört ihr mich?», rief Jake verzweifelt. «Ich habe hier zwei komische Knöpfe, auf denen ‹Sidney› und ‹Canberra› stehen. Mit Stöcken gelegt stand auf dem Boden: «Australiens Hauptstadt?» Ich glaube, es ist Sidney.» Das war das letzte, das man gehört hat.

Auch bei Achraf gab es ein Rätsel: Wann war George Washington Präsident? «Woher soll ich das wissen?», murmelte er wütend. «Ich weiss es sowieso nicht!» Er wollte zurücklaufen, aber Steine fielen von der Decke und versperrten ihm den Weg. «Dann halt!», schrie er zornig. «1850 bis 1854», schrie er so laut, wie er konnte. «Nein. Mist, jetzt weiss ich es, es ist 1789 bis 1797!» «Da liegst du richtig, mein Junge», rief eine teuflische Stimme, «aber leider zu spät.»

Ich war wieder zuhause im Keller. Aber ich habe das Wichtigste in meinem Leben verloren…