Klub der jungen Geschichten Meine verrückte Schwester Anina Reimann, Kriens, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging näher, bis ich vor dem Schrank stand. Mit zitternden Händen griff ich langsam nach der Schranktür. Was ich dann sah, liess mich erstarren. Ein grelles Licht blendete mich. Ich kniff die Augen zusammen, aber es half nichts. «Was ist hier los?», murmelte ich leise. Langsam gewöhnten sich meine Augen an das helle Licht.

Plötzlich erkannte ich einen kleinen Körper. «Wer bist du?», fragte ich den kleinen Jungen. Er antwortete nicht. Ich fragte noch einmal. Wieder nichts. Der Junge war ohnmächtig. Ich schüttelte ihn, bis er wach wurde. Er sah mich verwirrt an. «Wo bin ich?», fragte der kleine Junge. «Du bist in unserem Keller!», antwortete ich. «Aber wer bist du?», fragte ich nochmals. Der Junge sagte: «Ich weiss es nicht!» Er setzte sich langsam auf.

«Wo wohnst du?», erkundigte ich mich. Wieder antwortete er: «Ich weiss es nicht!» «Aber wer bist du?», fragte er mich jetzt. «Ich bin die Besitzerin dieses Kellers», sagte ich, «Helena mein Name!» - «Aha», sagte er kalt. «Also hast du dein Gedächtnis verloren?», sprach ich weiter. «Hoffentlich nicht!», antwortete er. Dieser Satz von ihm klang wie geübt. Komisch!

«Jetzt kommt mir was in den Sinn!», rief er aufgeregt. «Was denn?», fragte ich mit zitternder Stimme. «Ich war auf dem Heimweg nach der Schule und dann kam mir eine junge Frau entgegen, die mich plötzlich packte!», sagte er. «Hat die Frau dich hierhergebracht?», fragte ich. Ich schob meine Hände schnell in meine Hosentaschen, weil sie so sehr zitterten! «Kann schon sein.», sagte er ruhig. «Wie sah sie denn aus?», erkundigte ich mich aufgeregt. «Ich glaube, sie trug ein rosarotes T-Shirt und eine gelbe kurze Hose», erwiderte er. «Ausserdem hatte sie schwarze lange Haare und stechend blaue Augen!», sagte er beängstigt.

«Nein, das kann doch nicht sein!», antwortet ich schnell. «Genau diese Beschreibung passt auf…» Ich verstummte. «Auf, wen?», fragte der kleine Junge nervös. Mein Kopf war nahe am Explodieren. «Komm schnell!», rief ich und zerrte den kleinen Jungen mit. Ich ging so schnell es nur ging die Treppe hinauf und stürmte in unsere Wohnung. Ich schloss die Tür auf und rannte direkt hinein. Ich klopfte an das Zimmer neben mir. Da wohnte meine Schwester drin.

Als er vor meiner grossen Schwester stand, rannte er wie ein Blitz davon! «Ich wusste es doch!», schrie ich sie an. «Warum hast du den kleinen Jungen entführt?», fragte ich wütend. Ich kochte vor Wut! «Er wollte sich umbringen, da musste ich doch handeln!», sagte sie. «Das glaub ich dir nicht!», rief ich und rannte dem Jungen nach.

Hinter unserem Haus war ein enorm hohes Garagendach. Sicherlich ein paar ganze Meter hoch. Wenn man von dort springt, wäre man garantiert tot! Wirklich das ganze Dach war voller Steine. Während ich rannte, dachte ich nochmals über das Gesagte meiner Schwester nach. Wieder klang es wie ein super einstudierter Satz!

Ein lautes Geräusch riss mich aus meinen Gedanken. Ein Stein! Neben dem Dach wuchs ein Baum der mich gerade auf eine Idee brachte. Ich dachte nicht lange nach und kletterte so schnell es nur ging den Baum hoch. Als ich beim Kleinen ankam, fragte ich ihn erschrocken: «Willst du dich jetzt gerade umbringen?» Er antwortete gleich: «Du weisst nicht, wie viele Probleme ich habe!» Er schaute nach unten! Er machte einen Schritt. Ich machte mir sofort instinktiv die Augen zu. Steine bröckelten auf meinen weichen kuschligen Teppich. Plötzlich wachte ich schweissgebadet in meinem Zimmer wieder auf.