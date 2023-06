Klub der jungen Geschichten Neuanfang Mara Hermetschweiler, Ebikon, 2. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Das Donnern kommt immer näher. Wo die anderen sind, keine Ahnung. Mein ganzer Körper zittert. Ich möchte um Hilfe rufen, doch meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich bringe keinen einzigen Ton heraus. Das Donnern kommt immer näher. Ich höre das Kläffen der schwarzen Hunde. Das donnern der Hufe und die Stimmen. So viele Stimmen, sie alle rufen nach uns. Nach uns Menschen. Nach mir und meinen Freunden. Ich höre grausame Schreie. Tausende Raben fliegen über den schwarzen Abendhimmel. Wo sind alle? Konnten sie fliehen oder sind sie schon verloren?

Ich weiss es nicht. Ich kann nur hoffen, dass es ihnen gereicht hat, um zu fliehen. Die dunkle Wolke kommt immer näher. Ich bin wie gelähmt. Ich will rennen, doch etwas hält mich zurück. Dann der stechende Schmerz, der durch meine Beine fährt. Plötzlich sind sie wie betäubt, und ich klappe kopfüber ins nasse Gras. Keuchend und schnaufend komme ich wieder zu mir. Mein ganzer Körper zittert. Meine Beine, ich kann sie nicht mehr bewegen. Nein. das kann nicht sein. Ich kann laufen und Rennen. Ich kann und werde mein ganzes leben lang auf beiden Beinen stehen können.

«Akzeptiere es», flüstert mir eine grausame Stimme ins Ohr. «Nein!», schreie ich noch einmal voller Kraft. Dann ist alles ruhig. Ich kann mein Glück kaum fasse. Ich stehe auf und laufe in nasser Kleidung durch den Wald. Während ich Richtung die Stadt Trivia laufe, muss ich wieder an diese Stimme denken. Ich kenne sie, doch von woher weiss ich nicht. «Nimm an, was du wirklich bist», flüstert die Stimme schon wieder. Panisch blickte ich um mich. «Verstecke dich nicht,» wisperte sie. Keine Angst packt mich, sondern blinde Wut. « Ich verstecke mich nicht, sondern du, trete ins Licht, ich will wissen, wer du bist», fauchte ich und ziehe mein Schwert.

Ein helles Licht erfüllt den Wald und die geheimnisvolle Stimme spricht nun lauter. «Ich bin nicht hier, um zu kämpfen holder Knabe, sondern um dich zu beschützten.» - «Vor wem willst du mich beschützen?», fragte ich wütend. Da erlöscht das grelle Licht und vor mit steht eine Frau in weissen Kleidern. «Vor dir selbst», spricht die Dame weiter und streckt fordernd die Hand nach meiner aus. Alle Wut ist weg. Ich weiss nicht wieso, aber ich greife nach ihrer Hand. «Zeit für einen Neuanfang», flüstert sie mir ins Ohr.