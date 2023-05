Klub der jungen Geschichten Schicksalhafte Entscheidung Josephine Hablützel, Kriens, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nicht schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn wir wollten etwas verändern. Ich bin Amy Woodlake und erzähle die Geschichte von drei jungen Frauen, die die Welt verbessern wollten. Ich war eine von ihnen. Die Geschichte begann 1958 in der Nähe von London. Da lernte ich Katherine und Lory in einem Museum für moderne Kunst kennen. Wir merkten, dass wir viel gemeinsam hatten und bald trafen wir uns fast jeden Tag. Wir redeten über alles mögliche, Politik, Mode, Berufe und vor allem darüber, dass wir etwas an der festen Rollenverteilung von Mann und Frau ändern wollten. Denn wir waren genervt davon, dass das Leben von jeder Frau identisch sein sollte. Man musste einen gut verdienenden Mann heiraten, Kinder bekommen und eine gute Hausfrau werden, die stets dafür sorgt, dass alles sauber ist, die Kinder gut erzogen sind und dass gekocht ist, wenn der Mann von der Arbeit kommt.

Weil wir daran etwas ändern wollten, gingen wir an sämtliche Demonstrationen für Frauenrechte und organisierten auch selbst Treffen und Demonstrationen. Bald waren wir in ganz London ziemlich «bekannt». Naja, stellt euch unter dem Wort «bekannt» nicht vor, dass wir Tausende Fans hatten, die uns täglich nach Autogrammen fragen und Poster von uns an den Wänden hatten. Nein, so war es leider nicht. Es gab nur wenige Leute, die es toll fanden was ich, Lory und Kathrine da machten, die meisten Leute verabscheuten und hassten uns. Manchmal wurden wir auf der Strasse beleidigt oder sogar angespuckt und geschlagen. Sämtliche Zeitungen und Lokalblätter schrieben über uns. Oft nannten sie uns die Rebellinnen von London. Doch wir ignorierten den Hass und hatten nur den Wunsch von einer gerechten Welt vor Augen, einen absoluten Tunnelblick.

Irgendwann fingen wir auch damit an, verbotene Dinge zu tun, denn wie schon gesagt, uns war es nur wichtig, allen Frauen, die schlecht behandelt wurden, zu helfen. Wir malten und sprühten an Wände, streikten auf Strassen und mussten mehrmals zur Polizei. Doch dann kam der Tag, der alles veränderte. Er begann wie jeder andere, wir trafen uns in der Stadt, gingen in unser Lieblingscafé und planten ein neues Projekt, anschliessend wollten wir ein Stück gemeinsam nach Hause laufen. Doch der Weg, den wir immer gingen, war gesperrt. Also beschlossen wir, einen anderen Weg durch eine Gasse zu gehen, die menschenleer war. Uns war schon ein bisschen mulmig, doch wir waren absolut sicher, dass nicht schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir liefen los, doch als wir ungefähr in der Hälfte der Gasse waren, hörten wir eine Tür aufgehen. Aus lauter Angst hielten wir uns fest an den Händen. Wir liefen weiter, und als wir das Ende schon sehen konnten, riss Lory mich und Kathie durch eine offene Tür.

Ich realisierte, dass es nicht Lory war, die uns hereingezogen hatte, sondern ein Mann. Wir schrien panisch herum und hatten riesige Angst. Dann sah ich, das die Tür nicht ganz geschlossen war, also rannte ich zur Tür heraus und sah nur noch, wie Kathie und Lory es vergeblich versuchten, mir hinterher zu kommen. Ich rannte, so schnell ich konnte, zur nächsten Telefonzelle und rief die Polizei. Als sie eintraf musste ich ihnen die Tür von weitem zeigen. Mindestens zehn Polizisten stürmten zu dieser Tür und brachen sie auf. Ich blieb mit zwei Polizisten bei der Telefonzelle. Ich weinte und hatte Schuldgefühle, weil ich Lory und Kathie allein gelassen hatte. Ein Polizist kam aus der Gasse und teilte uns mit, das sie zwei tote Frauen in der Wohnung gefunden haben. Ich brach völlig zusammen. Lory und Kathie wurden erstochen und von dem Mörder war keine Spur, ausser einem Zettel auf dem stand: «Zum Wohl der Gesellschaft.» Der Mörder wurde bis heute nicht gefunden.