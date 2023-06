Klub der jungen Geschichten Verflixte Autokorrektur Yuna Houghton, Ebikon, 6. Primar

Wir waren uns sicher, dass nichts schiefgehen könnte. Leider zu sicher.

Alle starren uns an. Ich sehe die Fassungslosigkeit in den Augen der Mutter unseres Menschen. Wir wissen alle, was jetzt kommt: EIN RIESEN ZUSAMMENSCHISS.

Das alles wäre gar nicht passiert, wenn unser Boss heute Morgen das neue Update nicht installiert hätte. Normalerweise kommt jedes Jahr ein Update. Dies sind wir uns auch gewohnt. Ich bekomme immer wieder neue Emotionsknöpfe und Aidia ein paar neue Begriffe für ihr Ideenabteil. Nur dieses Mal haben sie bei Aidia im Update die AUTOKORREKTUR eingebaut. Im Ernst, was macht das für einen Sinn? Wenn sie AUTOKORREKTUR im Ideenabteil eines Menschen einbauen, weiss ich auch nicht, was sie sich gedacht haben.

Unser Mensch Linda war gerade, mit uns in ihrem Kopf, an der Party für den 102. Geburtstag ihrer Oma. Es ging auch alles gut, bis zu dem Moment, als sich die Familie am Tisch versammelte. Aidia, die für das Ideenabteil in Lindas Kopf zuständig ist, gab ihr die erste Idee. Ich sah ihre Eingabe am Bildschirm:

«ICH SOLLTE PROVOZIEREN?!», las ich entsetzt.

«Ehh…»

«DU WEISST DOCH, DASS WIR DAS NICHT VERMASSELN DÜRFEN!», schrie ich sie aufgebracht an.

«OMG, ich wollte schreiben: PROFILIEREN, nicht PROVOZIEREN!»

Und schon fing die arme Linda an, ihren Cousin, der neben ihr sass, zu kitzeln. Ich hämmerte auf meinen Beschämt-Emotionsknopf, um Linda zu stoppen. Sie fand die Idee von Aidia zu gut und merkte nicht, dass ihre Mutter sie böse anstarrte. Dann bat Lindas Tante sie, das Wasser zu reichen. Und schon … «Ups!», leerte Linda den halben Wasserkrug auf dem Tisch aus. Ihre Mutter knirschte mit den Zähnen, während ich inzwischen vor Lachen meinen Bauch hielt. Aidia probierte natürlich, das Problem mit einer neuen Idee für Linda zu lösen. Ich las am Bildschirm: «ICH SOLLTE BERICHTIGEN?!» Aidia bemerkte zu spät, was sie tat. «MIST! Beschwichtigen, meinte ich!» Ich konnte mich vor Lachen kaum noch halten. Aidia war aber komplett aus dem Häuschen. «Was soll ich tun?! Ich habe alles vermasselt!», rief sie. Ich versuchte, mich zu beruhigen und schlug vor: «Sie könnte zum Beispiel etwas singen, das mag ihre Oma doch so.» Nun rappelte ich mich auf, um mich bereit zu machen und gleichzeitig auf den Glücklichkeitsknopf zu drücken. Auf diese Weise fand Linda die Idee sofort gut. Wir dachten beide, der Plan würde funktionieren. Doch als wir den Bildschirm checkten, bemerkten wir, was die AUTOKORREKTUR diesmal tat: «DU SOLLST RINGEN, DAS MAG OMA IMMER SO.»

«Wah-ha-has?», wir starrten Linda an, welche, anstatt die Geburtstagsparty zu retten, gerade wild ringend ihren Cousin auf dem Boden festgemacht hatte. Jetzt platzte es aus uns heraus und wir bekamen beide voll den Lachanfall.

Und da passierte es: Ich musste so lachen, dass ich rückwärts auf ALLE EMOTIONS-KNÖPFE fiel. Es piepste und surrte noch kurz und dann: «AHCHRK... JIPPIE... IHHH... OMG... *schluchz*». Alle Emotionen wurden bei Linda auf einmal ausgelöst. Linda wechselte vom Schluchzen zu Wut, zu einem Lachanfall. Alle starren sie an. Ich sehe die komplette Fassungslosigkeit in den Augen der Mutter unseres Menschen. Wir wissen alle, was jetzt kommt: EIN RIESEN ZUSAMMENSCHISS. Sie hält schon ihren Finger hoch und öffnet ihren Mund, als «BANG!» die Hand von unserer Oma auf den Tisch knallt. Ich spüre, wie mein Gesicht weiss wird. Doch dann: «Hahaha…», bricht Oma in ein riesiges Gelächter aus. Lindas Mutter sinkt beschämt in ihren Stuhl hinab. Ich sende die Emotion «ERLEICHTERT» an Linda, während Aidia die Idee, sich zu entschuldigen reintippt. Ich kreuze meine Finger, während ich darauf wartete, dass die Idee lädt. «Es funktioniert!», ruft Aidia. Ein Geburtstagslied ertönt, während wir von Linda ein dumpfes «Entschuldigung» hören.