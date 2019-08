Bildstrecke Das war der Lagersommer 2019: Die besten Bilder, Videos und Telegramme Ein Tag noch, und dann ist’s vorbei: Der Lagerdraht 2019 verabschiedet sich – so halb. Zeit für einen Rückblick auf die Sommerlager aus der ganzen Zentralschweiz. Simon Mathis/David von Moos

Im Rontallager von fünf Organisation aus Ebikon und Buchrain vergnügen sich die Jugendlichen auf der selbst gelegten Rutschbahn. (Bild: Ralph Ribi, Gontenbad, 17. Juli 2019) Die Pfadi Arth Goldau hat eine speziell originelle Art gefunden, wie man sich Abkühlen kann: Mit einer Farbwasserschlacht. (Bild: Philipp Schmidli, Willisau, 7. Juli 2019) Auf der selbstgebastelten Wasserrutsche kriegt man auch den einen oder anderen Spritzer Schlamm ab. (Bild: Manuela Jans-Koch, Lungern, 11. Juli 2019) Damit weiter Unihockey gespielt werden kann, braucht es eine Wasserschlacht. (Lagerbild: Ad Astra Sarnen, Disentis, 25. Juli 2019) Gruppenfoto mitten in der Höhle – genial! (Bild: Zéline Odermatt, Melchsee-Frutt, 7. August 2019) Die Pfadi Reuss übt sich im «Synchron»-Springen. (Lagerbild: Pfadi Reuss (Habkern, 16. Juli 2019)) Abkühlung im Fluss. (Lagerbild: Blauring Meggen (19. Juli 2019)) Ein Jogurt zu essen kann doch nicht so schwierig sein? (Lagerbild: Wolfsmeute Aurora der Pfadi St. Gallus Kriens, Steffisburg, 9. Juli 2019) Neben Reitstunden gibt es auch Flugstunden mit den Bambusbesen auf dem Chanzelberg im Napfgebiet: «Die Högerlis laden uns freche Hexli dazu ein und bald heben wir ab, yuhee.» (Lagerbild: Reitferiencamp mit Maultieren, Willisau, 9. Juli 2019) Spaghetti-Essen – Level «Anfänger». (Lagerbild: Wolfsmeute Aurora der Pfadi St. Gallus Kriens, Steffisburg, 9. Juli 2019) Voller Durchblick bei der Pfadi Arth-Goldau, Meute Pegapeia. (Lagerbild: Walenstadt, 9. Juli 2019) Die Luzerner Pfadi Schirmerturm bei der Rückkehr aus dem Sommerlager in Disentis. Ihren Aufmarsch vor dem KKL nutzen sie für eine kleine «Demo». Sie bedauern, dass sie zum Abschluss des Lagers nicht mehr in die obere Schale des Wagenbachbrunnens klettern dürfen. (Bild: Bruno Gisi, 20. Juli 2019) Die Astronauten Crew der Pfadi St. Rochus Büren-Oberdorf für die Expedition zum Mars. (Lagerbild: Eriswil, 10. Juli 2019) Die Römer von Blauring und Jungwacht Kriens üben sich in ihrem jurassischen Feldlager nicht nur in militärischem Drill. (Bild: Jérôme Martinu, Les Reussilles, 14. Juli 2019) «Das alte Ehepaar beklagt sich über die Dorfjugend.» (Bild: Pfadi Baar, 7. Juli 2019) Um die Welt zu erobern, brauchen die Römer viel Kraft. (Lagerbild: Blauring und Jungwacht Kriens; 11. Juli 2019) Entspannung nach der Promi-Übergabe. (Lagerbild: Pfadi Pulvertum Ebikon, Wölfli, 12. Juli 2019) Wer gewinnt beim Planking? (Lagerbild: Jubla Hohenrain-Kleinwangen, 11. Juli 2019) Klara aus Malters (pink), Anna-Sophia aus Malters (graues Shirt) und Paola aus Hochdorf (weisses Shirt). (Bild: Manuela Jans-Koch Hellbühl, 7. Juli) Auf dem Fähnlilauf ist Teamwork und Kreativität gefragt. (Lagerbild: Pfadi Baar, 12. Juli 2019) Jungwacht Altishofen im Sommerlager in Lungern. (Bild: Manuela Jans-Koch, 11. Juli 2019) Yoga-Zeit im Central Park, New York (Bild: Pfadi Pulvertum Ebikon, Wölfli) Die Pios der Pfadi Malters im Auslandlager in Frankreich auf der höchsten Wanderdüne Europas. (Bild: Pfadi Malters, Pios) Mit einer Runde Boxen bereiten sich die Kinder der Jungschar Markuskirche Luzern auf ihren «Kampf gegen die Indianer» vor. (Lagerbild: Jungschar Markuskirche Luzern, Uerzlikon, 16. Juli 2019) Auch ein bisschen Wellness darf man sich im Sommerlager ab und zu gönnen. Lagerbild: Pfarreilager Neuenkirch (Melchtal, 14. Juli 2019) Die über 80 Kinder des mehrsprachigen The Dance Camp. (Bild: Ronny Baumann, The Dance Camp, Willisau, 17. Juli 2019) Buben der Jubla Schwarzenberg übernehmen das Kommando in der Küche. (Lagerbild: Jubla Schwarzenberg, Därstetten, 19. Juli 2019) Eine wilde Herde Elefanten tummelt sich auf dem Lagergelände. (Bild: Pfarreilager Neuenkirch, Melchtal, 20. Juli 2019) Diesen schaurigen Inselbewohnerinnen mussten sich die Mädchen des Blaurings Steinhausen stellen.Lagerbild: Blauring Steinhausen (Bargen, 13. Juli 2019) Zoe wird im Pfarreilager Neuenkirch zum Maulwurf. Lagerbild: Pfarreilager Neuenkirch (Melchtal, 16. Juli 2019) Wer traut sich? Höhenangst scheinen die Buben und Mädchen der Jubla Oberkirch keine zu kennen. (Lagerbild: Jubla Oberkirch, Mariastein, 28. Juli 2019) Die Mädchen des Floorball Uri stellen ihre Kletterkünste unter Beweis – aber gut festhalten. (Bild: Floorball Uri, Tenero, 6. August 2019) Beim Aufräumen der Schläge haben es die Kinder des Pfarreilagers Kerns lustig. (Lagerbild: Pfarreilager Kerns, Les Bois, 28. Juli 2019) Polizeidetektive auf Täterjagd. Lagerbild: Pfadi Luegisland (Thun, 12. Juli 2019) Wozu in die Badi? In diesem Pool scheint’s genug Platz für alle zu haben. (Bild: Sommerlager Stadt Kriens, Scuol, 6. August 2019) Der Himmel über dem Lager der Jungwacht Sins lädt die Kinder zum Träumen ein. Lagerbild: Jungwacht Sins (Zeihen, 11. Juli 2019) Diese Mädchen dürfen sich im Sportlager auch einmal im Alphornblasen versuchen. (Lagerbild: Kantonales Sportlager Zug, Tenero, 18. Juli 2019) Im kantonalen Sportlager Zug wird scharf geschossen. Lagerbild: Kantonales Sportlager Zug (Tenero, 15. Juli 2019) Entspannen auf dem Zugersee. (Lagerbild: Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, Zug, 16. Juli 2019) Im Sauriermuseum Aathal wagen sich kleine Piratinnen in den Schlund der Bestie. Lagerbild: Pfadi Baar, Wölfli (8. Juli 2019) Diese sportlichen Jungs zeigen sich auch mal von ihrer musikalischen Seite. Lagerbild: Kantonales Sportlager Zug (Tenero, 9. Juli 2019) Ohne Pannen haben diese 13 Mädels insgesamt 6 Kantone mit dem Velo befahren. (Lagerbild: Blauring Buttisholz, Davos, 26. Juli 2019) Die Junioren des FC Buttisholz arbeiten beim Training fleissig an ihren Ballkünsten. (Bild: FC Buttisholz, Bad Ragaz, 4. August 2019) Die Kinder des BSV Stans durften auf dem Weg hinunter von der Marbachegg eine rasante Talfahrt geniessen. Lagerbild: BSV Stans (Marbachegg, 10. Juli 2019) Luca vom Sommerlager Reiden hochkonzentriert beim «Schellen-Ursli»-Glöckchen verzieren. (Bild: Sommerlager Reiden, Zuoz, 1. August 2019) Mädchen der Jungschar Stans beim Abwasch. Bild: Manuela Jans-Koch (Hellbühl, 7. Juli 2019) Die Mapfis und Bupfis der Pfadi Kriens sägen fleissig Holz. Lagerbild: Pfadi St. Gallus Kriens, Pfadistufe (Peccia, 8. Juli 2019) Streicheleinheiten für die tierischen Gäste im Rontallager. (Bild: Ralph Ribi, Gontenbad, 17. Juli 2019) Die Dancecamp-Teilnehmerinnen in Willisau zeigen ein erstes Mal, was sie bisher gelernt haben. (Lagerbild: Verein The Dance Union, Willisau, 17. Juli 2019) Kletterspass: Wie wohl die Aussicht von dort oben ist? (Bild: Spono Eagles Nottwil, Stans, 5. August 2019) Eine süsse Abkühlung für Dean, Ennio, Vincenzo und Zoe. (Lagerbild: Pfarreilager Neuenkirch, Melchtal, 20. Juli 2019) Auch eine Variante: Chiara prüft auf dem Muli Franco alternative Reitmethoden. (Bild: Reitferiencamp mit Maultieren, Willisau, 4. August, 2019) Zähneputzen ist auch im Lager unabdingbar. (Lagerbild: Jungwacht Sins, Zeihen, 9. Juli 2019) Die Teilnehmer des Ribilagers begehen ihren letzten Abend mit einer nächtlichen Fackeltour. (Lagerbild: Schule Giswil, Giswil, 13. Juli 2019) Morgengymnastik für Jung und etwas Älter im Sommerlager der Jungwacht Bueri. (Lagerbild: Gontenbad, 9. Juli 2019 ) Lustig ist das Lagerleben. (Lagerbild: Blauring Sempach, Gruppe Coviya; 11. Juli 2019) Benjamin auf der grossen Schaukel. (Lagerbild: Jungschar Markuskirche Luzern, 14. Juli 2019) Voll in Action am Open Air "D'Socke". (Lagerbild: Jubla Geuensee, 11. Juli 2019) Die Maoris in Neuseeland spielen mit uns Bulldoggen (Bild: Jubla Hohenrain-Kleinwangen) Das farbenfrohe Festival in Emmetten. (Lagerbild: Jubla Geuensee, 11. Juli 2019) Bulldogen mit Aussicht. (Lagerbild: Pfadi St. Rochus Büren-Oberdorf, 14. Juli 2019) «Unsere jungen Ritterinnen und Ritter gaben vollen Einsatz beim sportlichen Willkommensprogramm.» (Bild: Pfadi Winkelried Cham, Steinhausen, Hagendorn, Wölfe, 7. Juli 2019) Bei einer Stafette beweisen die Kinder ihr Können. (Lagerbild: Jubla Egolzwil-Wauwil, 12. Juli 2019) Fackelwanderung zurück ins Lagerhaus. (Lagerbild: Pfarreilager Neuenkirch, 10. Juli 2019) Heute morgen hob unsere Jubla-Air Richtung Grimentz ab. (Bild: Jubla Hohenrain-Kleinwangen, 7. Juli 2019) «Die Siegergruppe der Modeshow.» (Bild: Jubla Neuheim, 7. Juli 2019) Zum Zmorge ein Nutella-Brot ist eben schon etwas Schönes. (Bild: Pfadi Baar, Wölfli) Hollywood-Schaukel selbst gebaut! (Lagerbild: Blauring Sempach, Gruppe Coviya; 12. Juli 2019) «Scharfoto im Pyjama.» (Bild: Blauring Rotkreuz, 7. Juli 2019) Passkontrolle bei der Jubla Hohenrain-Kleinwangen im Grimentz. (Bild: PD) Die berüchtigte Lagertaufe. Jedes Kind erhält einen Lagernamen. Dieses Jahr sind es Begriffe rund um das Schwingen, da dieses Jahr das Innerschweizerische Schwing- und Älplerfest in Flüelen stattfand. (Bild: Zigani Fiora Flüelen) Volle Fahrt bei Malin und Ramona. (Lagerbild: Pfarreilager Neuenkirch, 9. Juli 2019) Mmmmmh, Marshmellows! (Lagerbild: Sommerlager Stadt Kriens, 12. Juli 2019) Hallenbad-Fun! (Lagerbild: Blauring Sempach, Gruppe Coviya, 12. Juli 2019) Ludmilla zeigt uns wie der Indianertanz geht. (Bild: Mädchenpfadi St. Hedwig Sursee, Wölfli) Hier geht's bunt zu und her: Die Pfadi Arth Goldau bei einer Farbwassrschlacht. (Bild: Philipp Schmidli, Willisau, 7. Juli 2019) Hier wird das Schrei-Spiel gespielt – wie man sieht. (Bild: Dominik Wunderli, Wassen, 8. Juli 2019) Familie Barbieri im Wölflilager der Pfadi Pulvertum Ebikon. (Lagerbild: Sörenberg, 7. Juli 2019) Familie Barbieri und ihre Menschenpyramide. (Lagerbild: Wölfli der Pfadi Pulvertum Ebikon, Wölfli, Sörenberg, 9. Juli 2019) Der Strom der Gegenwart setzt die Zukunftsroboter des Blaurings Willisau ausser Gefecht. (Lagerbild: Rüfenach, 9. Juli 2019) Wenn die Leiter auf die Bäume klettern, flüchten sie wohl von einer wilden Bande von Wölfen. (Lagerbild: Wolfsmeute Aurora der Pfadi St. Gallus Kriens, Steffisburg, 9. Juli 2019) Zwergenhaus oder Zelt? (Lagerbild: Gruppe Coviya von Blauring Sempach, Männedorf, 8. Juli 2019) Die Agenten des Nachrichtendienst des Bundes: (von links nach rechts) Agent Sierra, Agent Tango, Dr. Yankee und Agent Lima. (Lagerbild: Jungwacht Meggen, 9. Juli 2019 Die Plachenkostüme der Pfadi Bäseris Hildisrieden. (Lagerbild: Alten, 10. Juli 2019) Tierischer Besuch im Ribilager. Lagerbild: Schule Giswil (Giswil, 10. Juli 2019) Spiel und Spass im Lager des Blaurings Schüpfheim. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 13. Juli 2019) Die Teilnehmer des Rontallagers machen es sich auf der Wiese vor der Bühne bequem. (Bild: Ralph Ribi, Gontenbad, 17. Juli 2019) Kinder der Jungwacht Altishofen ziehen, was die Arme hergeben. (Bild: Manuela Jans-Koch, Lungern, 11. Juli 2019) Fleissig üben die jungen Musiker die Stücke für die geplanten Lagerkonzerte ein. (Lagerbild: Musiklager Juniors Brass Seetal, Flühli, 29. Juli 2019) Auf dem langen Weg nach Griechenland brauchen die drei ältesten Gruppen der Jungwacht Horw eine Verschnaufpasue. (Bild: Jungwacht Horw, Bözberg, 20. Juli 2019) Dieser Schlamm-Parcours macht seinem Namen alle Ehre. Lagerbild: Jungwacht Wolhusen (Dinhard, 14. Juli 2019) Kuss gefällig? Hoffentlich spuckt dieses Lama nicht. (Lagerbild: Ferienpass Nidwalden, Stans, 12. August 2019) Die «Bauherren» des Pfarreilagers Kägiswil überprüfen ihr Werk auf seine Standhaftigkeit.Lagerbild: Pfarreilager Kägiswil (Visperterminen, 16. Juli 2019) Alle haben sich’s bequem gemacht, und das Popcorn ist bereit: Dem Harry Potter-Filmabend der Jubla Weggis steht nichts mehr im Weg. (Lagerbild: Jubla Weggis, Appenzell, 29. Juli 2019) Die Bergführer der Jungwacht Altishofen stehen für die anreisenden Gipfelstürmer bereit.Lagerbild: Jungwacht Altishofen (Lungern, 9. Juli 2019) Joshua Zgraggen der Jungschar Hochdorf mit seinem tierischen Freund. Bild: Manuela Jans-Koch (Hellbühl, 7. Juli 2019) Musikalische Darbietung im Rontallager, welches heute zu Ende geht. (Bild: Ralph Ribi, Gontenbad, 17. Juli 2019) Seeleute der Pfadi Winkelried Stans. Bild: Jakob Ineichen (Beromünster, 9. Juli 2019) Die kleinen Reiter des Reitlagers Hanny-Fee. (Lagerbild: Reitlager Hanny-Fee, Lifelen, 22. Juli 2019) Auch bei den Kleinsten der Jungwacht Altdorf ging es «ruuch» zu und her. (Lagerbild: Ftan, 9. Juli 2019) 100 Bilder So war der Lagersommer 2019: Das sind die 100 besten Bilder

Traurig aber wahr: Der Lagersommer 2019 ist schon fast vorbei. Am Samstag erscheint die letzte Seite des 44. Lagerdrahtes. Zurück bleiben einzigartige, witzige, prägende Erinnerungen, die einmal mehr via Text, Foto und Video mit Eltern und Lesern geteilt wurden. Dankeschön dafür! Es war ein Riesenspass.

Zurück bleiben auch Statistiken. 334 Vereinigungen mit über 20'000 Kindern in Lagern in der ganzen Schweiz, im benachbarten Ausland und sogar in Übersee haben dieses Jahr beim Lagerdraht mitgemischt.

Insgesamt haben sie über 2900 Telegramme verfasst, fast 2600 Bilder geknipst und 48 Videos gedreht. Eine beachtliche Produktivität: Das sind 400 Telegramme und 500 Fotos mehr als im vergangenen Jahr.

Abstimmung für die besten Lagerbilder läuft noch

Komplett verabschiedet sich der Lagerdraht am Samstag allerdings nicht. Denn es gilt noch ein Siegerbild des Fotowettbewerbs zu küren. Bis am 23. August könnt ihr Fotos unter hier einreichen. Die Abstimmung läuft noch bis am 25. August um 24 Uhr.

Bis jetzt habt ihr gemeinsam für die 35 Bilder im Rennen über 20'000 Stimmen abgegeben. Natürlich kann und darf sich diese Zahl bis Ende August erhöhen. Nach Abstimmungsschluss wählt unsere Jury dann die drei schönsten Bilder aus den zehn bestplatzierten Fotos aus. Den Siegern winken Migros-Geschenkkarten im Wert von total 900 Franken.

Auch das beste Lagervideo wird einen Preis erhalten: eine Migros-Geschenkkarte von 200 Franken.

Wenn die Zentralschweizer Sommerlager-Champions erkoren sind, fällt der Lagerdraht dann definitiv in den Winterschlaf. Aber wie immer gilt: Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und wir sind bereit. Bis zum nächsten Jahr!